Нидерланды упустили победу в матче с Японией (видео)

·3·Спорт
Нидерланды упустили победу в матче с Японией (видео)

На чемпионате мира 2026 года стартовали матчи группы Ф. В первой встрече группы один из грандов европейского футбола Нидерланды вышли на поле против сильной азиатской команды Японии, и захватывающий поединок завершился вничью со счетом 2:2.

Матч, прошедший в Арлингтоне, подарил болельщикам настоящую атмосферу мундиаля. Нидерланды дважды выходили вперед, но Япония каждый раз находила силы отыграться. Особенно гол, забитый на последних минутах игры, принес «самураям» важное очко.

В первом тайме команды действовали осторожно. Нидерланды стремились больше контролировать мяч, а Япония пыталась создавать угрозу через быстрые переходы и фланги. Поскольку обе команды играли организованно в обороне, до перерыва счет открыт не был.

С началом второго тайма игра заметно оживилась. На 51-й минуте свое слово сказал лидер Нидерландов Вирджил ван Дейк. Опытный защитник поразил ворота соперника и вывел «оранжевых» вперед.

Однако Япония не пала духом после такого удара. Вскоре, на 57-й минуте, Накамура точным ударом сравнял счет. Этот гол придал японским футболистам дополнительную уверенность, и встреча снова приобрела открытый характер.

На 64-й минуте Нидерланды снова вышли вперед. На этот раз Саммервилл эффективно воспользовался своей возможностью и довел счет до 2:1. После его гола многие думали, что Нидерланды будут контролировать игру и удержат победу.

Но Япония снова проявила характер. Азиатский гранд боролся до конца и на 89-й минуте получил плоды своих усилий. Даити Камада забил важный гол, сделав счет 2:2. Этот гол принес Японии не только очко, но и большой психологический заряд перед следующими играми в группе.

ЧМ-2026. Группа Ф. 1-й тур
Нидерланды — Япония 2:2
14 июня. Арлингтон
Голы:&нбсп;ван Дейк (51), Саммервилл (64) — Накамура (57), Камада (89).
Нидерланды&нбсп;— Вербрюгген, Думфрис, ван Хекке, ван Дейк, ван де Вен, Гравенберх (Аке, 81), де Йонг, Рейндерс (Тимбер, 70), Саммервилл (Копмейнерс, 70), Гакпо (Бробби, 85), Мален (Депай, 70).
Япония&нбсп;— Судзуки, Ватанабэ (Томиясу, 75), Танигути, Ито, Доан (Сугавара, 75), Камада, Сано, Накамура, Кубо (Огава, 75), Маэда (Дзюнья, 64), Уэда (Сиогаи, 84).
Предупреждения:&нбсп;Саммервилл (61), Депай (83), ван де Вен (90+1).

Эта ничья показала, что борьба в группе Ф будет довольно интересной. Хотя Нидерланды на бумаге считаются одними из фаворитов, Япония еще раз доказала, что является организованной, дисциплинированной и борющейся до конца командой.

Для Нидерландов этот результат стал немного болезненным. Ведь команда дважды выходила вперед, но в обоих случаях не смогла удержать преимущество. Особенно пропущенный на 89-й минуте гол станет серьезным уроком для подопечных Рональда Кумана.

Япония же вышла из этой игры с большим психологическим подъемом. Азиатская команда избежала поражения в матче против европейского гранда и сохранила свои шансы в группе. Такой характер очень важен на крупных турнирах.

Во втором матче группы Ф встретятся Швеция и Тунис. После этой игры ситуация в группе станет еще более ясной.

Чемпионат мира только начался, но матч Нидерланды — Япония уже подарил болельщикам массу эмоций. Дважды отыгравшись, Япония показала себя серьезным соперником. Нидерланды же постараются не повторять таких ошибок в следующих турах.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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