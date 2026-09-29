Серьезный удар по «Андижану»: на клуб наложен трансферный бан

Комитет АФУ по статусу и переходам футболистов наложил трансферный бан на футбольный клуб «Андижан». Причиной стало невыполнение клубом долговых обязательств перед бывшими тренерами в установленный срок.

Как сообщает пресс-служба УзПФЛ, поскольку вопрос не был решен в установленные сроки, запрет вступил в силу автоматически.

Задолженность перед тремя бывшими тренерами

Ограничение на трансферную деятельность «Андижана» было введено из-за невыполненных обязательств перед бывшими тренерами клуба Григорием Колосовским, Павлом Синельниковым и Денисом Тойменсовым.

Комитет АФУ по статусу и переходам футболистов установил клубу четкий срок для урегулирования этого вопроса по задолженности.

Клуб должен был закрыть данные обязательства до указанной даты.

10 сентября было крайним сроком

Комитет выдвинул требование решить вопрос с задолженностью до 10 сентября 2026 года.

В то же время в решении было прописано, что в случае неблагоприятного исхода в отношении «Андижана» будут приняты суровые меры.

В частности, клубу было запрещено регистрировать новых футболистов в Лиге на национальном и международном уровнях в течение двух полноценных регистрационных периодов подряд.

Как вступил в силу запрет?

Несмотря на истечение установленного срока, вопрос не был решен положительно.

После этого мера, указанная в решении, вступила в силу автоматически.

По информации УзПФЛ, футбольный клуб «Андижан» был уведомлен об этом Комитетом АФУ по статусу и переходам футболистов 25 сентября.

Поскольку «Андижан» не смог решить вопрос с задолженностью в установленный срок, в отношении клуба вступил в силу запрет на регистрацию новых игроков.

Какой процесс ждет клуб теперь?

Трансферный бан напрямую влияет на возможности «Андижана» по регистрации новых футболистов.

Особенно важно то, что запрет касается процесса регистрации новых игроков в Лиге на национальном и международном уровнях.

Главная задача для клуба теперь — урегулировать вопрос, связанный с задолженностью перед бывшими тренерами. Только после этого на повестку дня может встать вопрос о порядке действия запрета и его отмене.

Пока же решение остается в силе: на «Андижан» наложен трансферный бан.

Эта ситуация может серьезно повлиять на трансферную политику клуба. Ведь в условиях ограниченной возможности пополнять состав новыми игроками реализация дальнейших планов команды требует оперативного решения финансовых и организационных вопросов.

Теперь для «Андижана» важен каждый шаг. Клуб должен выполнить обязательства перед экс-тренерами и действовать в установленном порядке для снятия трансферного бана.