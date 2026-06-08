«Эту тайну я нигде не раскрывала, рассказываю вам…» — Диёра Келдиёрова

·86·Культура
«Эту тайну я нигде не раскрывала, рассказываю вам…» — Диёра Келдиёрова

Узбекская дзюдоистка Диёра Келдиёрова в одном из интервью рассказала редкие подробности личной жизни. Спортсменка подчеркнула, что поддержка семьи сыграла важную роль в её успехах.

«Эту тайну я нигде не раскрывала, рассказываю вам. Я впервые приготовила еду дома спустя 2,5 года после свадьбы. До этого я вообще не готовила», — сказала Диёра Келдиёрова.

По её словам, близкие и супруг не препятствовали продолжению спортивной карьеры. Наоборот, они всегда поддерживали её и помогали двигаться к целям.

«Если ты находишь себя, зачем нам стоять у тебя на пути? Женщин в первую очередь должны поддерживать другие женщины. Роль моего супруга очень велика», — подчеркнула спортсменка.

Диёра Келдиёрова
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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