«Эту тайну я нигде не раскрывала, рассказываю вам…» — Диёра Келдиёрова

Узбекская дзюдоистка Диёра Келдиёрова в одном из интервью рассказала редкие подробности личной жизни. Спортсменка подчеркнула, что поддержка семьи сыграла важную роль в её успехах.

«Эту тайну я нигде не раскрывала, рассказываю вам. Я впервые приготовила еду дома спустя 2,5 года после свадьбы. До этого я вообще не готовила», — сказала Диёра Келдиёрова.

По её словам, близкие и супруг не препятствовали продолжению спортивной карьеры. Наоборот, они всегда поддерживали её и помогали двигаться к целям.

«Если ты находишь себя, зачем нам стоять у тебя на пути? Женщин в первую очередь должны поддерживать другие женщины. Роль моего супруга очень велика», — подчеркнула спортсменка.