Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино подчеркнул, что финансовые нарушения клуба Манчестер Сити нанесли ущерб принципам справедливости в Английской Премьер-лиге. Согласно данным Иксбт.ком и зарубежных СМИ, опытный специалист заявил, что случаи нарушения финансовых правил бросали тень на спортивную справедливость более десяти лет, и никакое наказание не сможет полностью компенсировать нанесенный ущерб. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В последних отчетах подтверждается, что Манчестер Сити был признан виновным по 114 из 115 обвинений, касающихся финансовых правил Премьер-лиги в период с 2009 по 2018 год. За этот девятилетний период манчестерский клуб трижды становился чемпионом, а также выигрывал Кубок Англии и трижды Кубок лиги. Яркие моменты того времени, включая драматические голы Серхио Агуэро, теперь подвергаются серьезным сомнениям со стороны общественности и экспертов.

Финансовые ограничения и неравная конкуренция

Почеттино вспомнил о финансовых ограничениях в период своей работы в Тоттенхэме. По его словам, клуб не совершал трансферов в течение 18 месяцев, чтобы финансировать строительство нового стадиона, и работал в режиме жесткой экономии. Несмотря на это, Тоттенхэм занял третье место в сезоне 2017/18, а годом ранее стал вторым вслед за Челси, который также обвиняли в нарушении финансовых правил.

Выступая через переводчика перед матчем сборной США против Чили, аргентинский тренер выразил удивление тем, что нарушения такого масштаба так долго оставались незамеченными контролирующими органами. «Когда признают виновным по 114 из 115 обвинений, очень трудно понять, какое наказание будет справедливым», — сказал Почеттино.

Недостатки механизмов контроля

Он отметил, что такие клубы, как Ноттингем Форест или Эвертон, подвергались различным санкциям, таким как снятие очков или штрафы, но ситуация с Манчестер Сити приняла совершенно иной оборот. Маурисио Почеттино подчеркнул, что возникает вопрос, где были контролирующие органы, когда допускались подобные нарушения.

Бывший наставник Челси отметил, что эта ситуация бросает тень и на прошлые достижения. По его мнению, если обвинения подтвердятся, это будет означать, что в прошлые годы не было чистой спортивной справедливости, а болельщики жили в условиях обмана. Тренер выразил надежду, что эта ситуация послужит созданию равных условий для всех клубов в будущем.