Маурисио Почеттино сделал резкое заявление по делу Манчестер Сити

·58·Спорт
Маурисио Почеттино сделал резкое заявление по делу Манчестер Сити

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино подчеркнул, что финансовые нарушения клуба Манчестер Сити нанесли ущерб принципам справедливости в Английской Премьер-лиге. Согласно данным Иксбт.ком и зарубежных СМИ, опытный специалист заявил, что случаи нарушения финансовых правил бросали тень на спортивную справедливость более десяти лет, и никакое наказание не сможет полностью компенсировать нанесенный ущерб. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В последних отчетах подтверждается, что Манчестер Сити был признан виновным по 114 из 115 обвинений, касающихся финансовых правил Премьер-лиги в период с 2009 по 2018 год. За этот девятилетний период манчестерский клуб трижды становился чемпионом, а также выигрывал Кубок Англии и трижды Кубок лиги. Яркие моменты того времени, включая драматические голы Серхио Агуэро, теперь подвергаются серьезным сомнениям со стороны общественности и экспертов.

Финансовые ограничения и неравная конкуренция

Почеттино вспомнил о финансовых ограничениях в период своей работы в Тоттенхэме. По его словам, клуб не совершал трансферов в течение 18 месяцев, чтобы финансировать строительство нового стадиона, и работал в режиме жесткой экономии. Несмотря на это, Тоттенхэм занял третье место в сезоне 2017/18, а годом ранее стал вторым вслед за Челси, который также обвиняли в нарушении финансовых правил.

Выступая через переводчика перед матчем сборной США против Чили, аргентинский тренер выразил удивление тем, что нарушения такого масштаба так долго оставались незамеченными контролирующими органами. «Когда признают виновным по 114 из 115 обвинений, очень трудно понять, какое наказание будет справедливым», — сказал Почеттино.

Недостатки механизмов контроля

Он отметил, что такие клубы, как Ноттингем Форест или Эвертон, подвергались различным санкциям, таким как снятие очков или штрафы, но ситуация с Манчестер Сити приняла совершенно иной оборот. Маурисио Почеттино подчеркнул, что возникает вопрос, где были контролирующие органы, когда допускались подобные нарушения.

Бывший наставник Челси отметил, что эта ситуация бросает тень и на прошлые достижения. По его мнению, если обвинения подтвердятся, это будет означать, что в прошлые годы не было чистой спортивной справедливости, а болельщики жили в условиях обмана. Тренер выразил надежду, что эта ситуация послужит созданию равных условий для всех клубов в будущем.

Маурисио ПочеттиноМанчестер СитиПремьер-лигаФутбольные новостиСпортивная справедливость
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Манчестер Сити продолжает борьбу против финансовых обвиненийМанчестер Сити продолжает борьбу против финансовых обвиненийСегодня 01:10Роберто Манчини заявил о своей непричастности к финансовым обвинениям в адрес Манчестер СитиРоберто Манчини заявил о своей непричастности к финансовым обвинениям в адрес Манчестер Сити27 сентября 22:57Дело Манчестер Сити: что ждет Английскую Премьер-лигуДело Манчестер Сити: что ждет Английскую Премьер-лигу27 сентября 22:35Рой Кин жестко раскритиковал Манчестер СитиРой Кин жестко раскритиковал Манчестер Сити27 сентября 01:31Давид де Хеа отреагировал на скандал вокруг Манчестер СитиДавид де Хеа отреагировал на скандал вокруг Манчестер Сити26 сентября 13:51Маурисио Почеттино сожалеет о скандале с красной карточкой в сборной СШАМаурисио Почеттино сожалеет о скандале с красной карточкой в сборной США26 сентября 11:34
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»