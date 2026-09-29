Джо Харт высказался о финансовых скандалах вокруг Манчестер Сити

Бывший вратарь сборной Англии Джо Харт поделился своим мнением по поводу обвинений в финансовых нарушениях, выдвинутых против клуба «Манчестер Сити». В эфире BBC Радио 5 Ливе опытный экс-футболист подчеркнул, что полностью доверяет руководству клуба, и решительно защитил честность достижений команды. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно последним сообщениям, утверждается, что клуб признан виновным по большинству из 115 финансовых обвинений, выдвинутых Английской Премьер-лигой против «Манчестер Сити». Основное внимание уделяется искусственному завышению доходов от спонсорства и использованию незадекларированных платежей для обхода правил. Несмотря на это, руководство клуба выразило решительный протест и готовится к процессу апелляции.

Доверие Харта к руководству

Джо Харт, выступавший за клуб на протяжении 12 лет и проведший 348 матчей, заявил, что не обращает внимания на различные слухи в прессе. По его словам, открытое письмо и заявления председателя клуба Халдуна аль-Мубарака дают ему все основания для спокойствия.

«Я не слушаю домыслы и обсуждения других людей. На мой взгляд, нет причин не доверять Халдуну. То, что он говорит, для меня достаточно. Чувствуется, что его письмо исходит от человека, который искренне любит клуб», — сказал 39-летний бывший вратарь.

Победы на поле остаются честными

За время своей карьеры в клубе Джо Харт дважды становился чемпионом Премьер-лиги, дважды выигрывал Кубок лиги и Кубок Англии. Он особо подчеркнул, что достижения на поле не связаны с проблемами вокруг руководства, и игроки добивались каждой победы своим трудом.

«Я очень горжусь достижениями, которых мы добились с «Манчестер Сити». Это никогда не изменится. Мы боролись на поле 11 на 11, выигрывали, проигрывали или играли вничью. В конце мы пожимали друг другу руки и уходили с поля. Все это были честные игры», — добавил Харт.