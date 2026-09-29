Манчестер Сити продолжает борьбу против финансовых обвинений

·40·Спорт
Манчестер Сити продолжает борьбу против финансовых обвинений

Руководство действующего чемпиона Английской Премьер-лиги, клуба «Манчестер Сити», твердо заявило, что будет вести бескомпромиссную борьбу по делу об обвинениях в нарушении финансовых правил. Как сообщает Sky Sports, генеральный директор клуба Ферран Сориано, выступая на собрании европейских футбольных клубов в Копенгагене (Дания), подчеркнул, что команда будет защищать свою позицию до конца и что этот юридический процесс еще далек от завершения. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Ситуация вокруг 115 обвинений, предъявленных клубу, и потенциальные решения независимого трибунала могут серьезно повлиять на будущее управления английским футболом. Несмотря на это, руководство «Манчестер Сити», выражая полную уверенность в своей невиновности, отметило, что расследование и судебные разбирательства будут долгими. По словам Сориано, данные претензии обсуждаются публично уже восемь лет, и до окончательного решения еще далеко.

Твердая позиция руководства клуба

Председатель правления «Манчестер Сити» Халдун аль-Мубарак в своем обращении к болельщикам также выразил аналогичную решительную позицию. Он подчеркнул, что клуб не прекратит усилия, направленные на доказательство своей честности. Аль-Мубарак пояснил, что позиция команды очень прочна, однако из-за строгих условий конфиденциальности юридических процессов он пока не может раскрыть все детали.

Сообщается, что основные претензии связаны с искусственным завышением спонсорских доходов, а также с предоставлением недостоверной финансовой информации Премьер-лиге в течение нескольких сезонов. После появления новостей об этих обстоятельствах в футбольном сообществе возник большой интерес и начались бурные обсуждения.

Дальнейшие юридические шаги

В настоящее время как руководство Премьер-лиги, так и независимые органы воздерживаются от официальных комментариев по поводу окончательных решений. Причиной тому являются важные этапы процесса рассмотрения и сохраняющиеся требования конфиденциальности. Пресс-служба клуба, оставаясь верной своему заявлению от февраля 2023 года, еще раз подтвердила, что полностью соблюдала все регламенты.

Футбольный клуб «Манчестер Сити» демонстрирует, что не намерен отступать в этом затянувшемся споре и будет защищать свои интересы на всех уровнях. Это может привести к значительным изменениям в правилах финансового фэйр-плей и правовой системе английского футбола в будущем.

Манчестер СитиПремьер-лигаФерран СорианоФутбольные новостиФинансовый фэйр-плей
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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