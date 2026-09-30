Рома запретила Пауло Дибале и Науэлю Молине поездку в Аргентину

·1·Спорт
Рома запретила Пауло Дибале и Науэлю Молине поездку в Аргентину

Итальянский клуб «Рома» не разрешил своим футболистам Пауло Дибале и Науэлю Молине отправиться в Аргентину для участия в прощальном матче Лионеля Месси за национальную сборную. Это строгое решение было принято руководством клуба по спортивным и логическим причинам в преддверии важных матчей внутреннего чемпионата. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает Goal.com, легендарный нападающий Лионель Месси готовится к своей последней игре в составе сборной Аргентины. Ожидается, что специальный товарищеский матч против сборной Бенина на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе станет последней встречей восьмикратного обладателя «Золотого мяча» на международной арене.

Несмотря на то, что Пауло Дибала и Науэль Молина вместе праздновали победу на чемпионате мира в Катаре и являются близкими соратниками Месси, римляне сочли необходимым оставить их на базе в Тригории. В заявлении клуба подчеркивается, что это не является неуважением к Лионелю Месси, а представляет собой меру по сохранению физической формы команды и предотвращению утомительных перелетов на дальние расстояния.

Важный матч с «Комо» и правила ФИФА

Римляне объяснили это ограничение предстоящим матчем команды против клуба «Комо». Эта игра состоится всего через пять дней после встречи в Аргентине, и тренерский штаб не хочет допустить переутомления лидеров. Для справки: 32-летний Дибала провел 18 матчей вместе с Месси, а 28-летний Молина — 53 игры.

Тем не менее, запрет не распространяется на всех аргентинских футболистов клуба. Поскольку молодой талант Матиас Суле был включен в официальную заявку сборной Аргентины, согласно правилам ФИФА, ему было разрешено отправиться на родину. Ожидается, что Суле примет участие в матчах против сборных Боливии, Буркина-Фасо и Бенина.

Футбольный клуб «Рома» особо подчеркнул, что этим решением сохраняется глубокое уважение к Ассоциации футбола Аргентины и лично к Лионелю Месси. Хотя игроки не смогут проводить своего близкого друга и капитана на поле, клуб был вынужден поставить задачи на сезон на первое место.

Пауло ДибалаЛионель МессиРомаАргентинаСерия А
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Пауло Дибала не смог поехать на прощальный матч сборной АргентиныПауло Дибала не смог поехать на прощальный матч сборной Аргентины26 сентября 12:35Миралем Пьянич пожелал Кериму Алайбеговичу успехов в «Ювентусе»Миралем Пьянич пожелал Кериму Алайбеговичу успехов в «Ювентусе»7 августа 13:32Лионель Месси в составе сборной Аргентины: Пауло Дйбала исключен из заявкиЛионель Месси в составе сборной Аргентины: Пауло Дйбала исключен из заявки11 мая 20:14Аргентина временно выведет из обращения футболку с номером 10 Лионелья МессиАргентина временно выведет из обращения футболку с номером 10 Лионелья МессиВчера 23:39Вопрос о капитанстве в сборной Аргентины решенВопрос о капитанстве в сборной Аргентины решен28 сентября 10:17Лионель Скалони объявил преемника Лионелья Месси на посту капитанаЛионель Скалони объявил преемника Лионелья Месси на посту капитана25 сентября 17:53
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове