Рома запретила Пауло Дибале и Науэлю Молине поездку в Аргентину

Итальянский клуб «Рома» не разрешил своим футболистам Пауло Дибале и Науэлю Молине отправиться в Аргентину для участия в прощальном матче Лионеля Месси за национальную сборную. Это строгое решение было принято руководством клуба по спортивным и логическим причинам в преддверии важных матчей внутреннего чемпионата. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает Goal.com, легендарный нападающий Лионель Месси готовится к своей последней игре в составе сборной Аргентины. Ожидается, что специальный товарищеский матч против сборной Бенина на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе станет последней встречей восьмикратного обладателя «Золотого мяча» на международной арене.

Несмотря на то, что Пауло Дибала и Науэль Молина вместе праздновали победу на чемпионате мира в Катаре и являются близкими соратниками Месси, римляне сочли необходимым оставить их на базе в Тригории. В заявлении клуба подчеркивается, что это не является неуважением к Лионелю Месси, а представляет собой меру по сохранению физической формы команды и предотвращению утомительных перелетов на дальние расстояния.

Важный матч с «Комо» и правила ФИФА

Римляне объяснили это ограничение предстоящим матчем команды против клуба «Комо». Эта игра состоится всего через пять дней после встречи в Аргентине, и тренерский штаб не хочет допустить переутомления лидеров. Для справки: 32-летний Дибала провел 18 матчей вместе с Месси, а 28-летний Молина — 53 игры.

Тем не менее, запрет не распространяется на всех аргентинских футболистов клуба. Поскольку молодой талант Матиас Суле был включен в официальную заявку сборной Аргентины, согласно правилам ФИФА, ему было разрешено отправиться на родину. Ожидается, что Суле примет участие в матчах против сборных Боливии, Буркина-Фасо и Бенина.

Футбольный клуб «Рома» особо подчеркнул, что этим решением сохраняется глубокое уважение к Ассоциации футбола Аргентины и лично к Лионелю Месси. Хотя игроки не смогут проводить своего близкого друга и капитана на поле, клуб был вынужден поставить задачи на сезон на первое место.