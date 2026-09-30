Представлен флагман iQOO 16: Snapdragon 8 Элите и аккумулятор 8400 мА·ч

В Китае официально представлен новый флагман на рынке мобильных технологий — смартфон iQOO 16. Согласно данным Иксбт.ком, благодаря своим передовым техническим характеристикам и высокой производительности, устройство заслуженно называют «монстром внутри». Флагман нового поколения оснащен новейшим процессором, аккумулятором сверхвысокой емкости и передовыми экранными технологиями, а его стартовая цена установлена на уровне 6000 юаней (около 895 долларов США). Об этом сообщает Иксбт.ком.

Представленный смартфон стал одним из первых устройств, оснащенных новейшим процессором Snapdragon 8 Элите Экстреме Ген 6 от компании Qualcomm. Этот чип, демонстрирующий впечатляющие показатели мощности, набрал 5,574 миллиона баллов в бенчмарке AnTuTu. Это позволяет пользователям без проблем работать даже в самых тяжелых играх и ресурсоемких приложениях.

Дисплей и передовые технологии

Устройство оснащено высококачественным 6,85-дюймовым экраном Samsung Эверест, в котором используются новый материал М16 и технология 2К ЛЭАД 2.0. Эксперты отмечают, что такая же матрица экрана может быть использована в будущем флагмане Samsung Galaxy S27 Ultra. Глобальная пиковая яркость дисплея составляет 2800 нит, а локальная — 10 000 нит.

Также экран поддерживает высокую частоту обновления 165 Hz и технологию ПВМ (управление мерцанием) с частотой 3300 Hz. Для защиты глаз и повышения удобства использования дисплей покрыт специальным антибликовым покрытием, а каждый экран проходит индивидуальную заводскую калибровку яркости и цветопередачи.

Система охлаждения и автономность

Для предотвращения перегрева смартфона установлена массивная система охлаждения. В ее состав входят испарительная камера площадью 8500 мм² и трехслойный теплопроводящий графитовый слой общей площадью 29 453 мм². Эта система помогает поддерживать стабильную температуру устройства даже при высоких нагрузках.

По емкости аккумулятора iQOO 16 также стал одним из лидеров в своем классе. Устройство оснащено огромной батареей на 8400 мА·ч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Это позволяет пользователям долгое время пользоваться смартфоном, не беспокоясь о заряде.

Что касается возможностей камеры, устройство также показывает высокие результаты. Основная камера использует 50-мегапиксельный сенсор Sony с оптическим форматом 1/1.3 дюйма. Также устройство оснащено перископической камерой с 50-мегапиксельным сенсором Sony, которая позволяет качественно приближать удаленные объекты.

iQOO 16 стал первым смартфоном в истории бренда, запущенным на базе программного обеспечения ОригинОС 7. Новая система позволяет одновременно отображать на экране до пяти активных приложений. При этом в систему глубоко интегрированы функции искусственного интеллекта, предназначенные для создания персональных виджетов, заметок и других удобных инструментов.