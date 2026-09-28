Шохиста Назарова завоевала бронзовую медаль на Айти-Нагоя-2026

Делегация Узбекистана пополнила копилку медалей КсКс летних Азиатских игр Айти-Нагоя-2026 еще одной наградой. Член национальной сборной по курашу Шохиста Назарова удостоилась бронзовой медали в весовой категории до 78 кг.

Интересно, что на пути к медали в полуфинале она встретилась с еще одной представительницей Узбекистана Покизахон Камолдиновой. В упорной борьбе на ковре победу одержала Камолдинова, завоевав путевку в финал. Назарова же завершила Азиатские игры с бронзовой медалью.

Две узбекистанские спортсменки в одной весовой категории

В весовой категории до 78 кг сборную Узбекистана по курашу представляли две спортсменки. По данным Национального олимпийского комитета, Шохиста Назарова и Покизахон Камолдинова были заявлены участницами именно в этой весовой категории.

Назарова успешно провела состязания и дошла до полуфинала. На этом этапе ее соперницей стала соотечественница Покизахон Камолдинова.

В поединке между двумя узбекскими палванами верх одержала Камолдинова, получившая право бороться за золотую медаль. Назарова же довольствовалась бронзой.

Еще одна медаль для Узбекистана

Бронзовая медаль Шохисты Назаровой пополнила общую копилку делегации Узбекистана на Айти-Нагоя-2026.

По итогам 8-го дня соревнований в активе делегации Узбекистана было 10 золотых, 17 серебряных и 11 бронзовых — всего 38 медалей. В тот день курашисты Шохруххон Бахтияров и Ибодатхон Агаджанова завоевали золото, а Бекмурод Олтибоев — бронзу.

Награда Назаровой стала очередной медалью наших курашистов на Айти-Нагоя-2026.

Теперь все внимание на Покизахон Камолдинову

Если для Шохисты Назаровой турнир завершился бронзовой медалью, то у еще одной узбекистанской спортсменки в весе до 78 кг — Покизахон Камолдиновой — появилась возможность побороться за золотую медаль.

Таким образом, две узбекистанские спортсменки в одной весовой категории дошли до полуфинала. Если одна из них завершила турнир с гарантированной медалью, то вторая теперь выйдет на ковер за звание чемпионки Азиатских игр.

Эта ситуация также продемонстрировала высокую конкуренцию в узбекской школе кураша в данной весовой категории.

Бронза Назаровой — важный вклад в копилку сборной

На Айти-Нагоя-2026 делегация Узбекистана представлена масштабным составом. По данным НОК, честь страны защищают 396 спортсменов в 42 видах спорта.

Бронзовая медаль Шохисты Назаровой пополнила копилку наград этой большой делегации.

Самое главное, что в соревнованиях по курашу представители Узбекистана не только борются за медали, но и демонстрируют высокие результаты в целом ряде весовых категорий. Выход Назаровой в полуфинал и завоевание бронзовой медали стали одним из таких достижений.

Для Шохисты Назаровой Айти-Нагоя-2026 завершилась бронзовой медалью. Теперь в весе до 78 кг ожидается выступление в финале еще одной представительницы Узбекистана Покизахон Камолдиновой.