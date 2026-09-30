«Мы с Дзанотти друзья, но конкуренция есть»: Бехруз Каримов о «Лугано» и Каннаваро

·35·Спорт
«Мы с Дзанотти друзья, но конкуренция есть»: Бехруз Каримов о «Лугано» и Каннаваро

Талантливый фланговый защитник национальной сборной Узбекистана и легионер представляющего швейцарскую Суперлигу клуба «Лугано» Бехрузбек Каримов дал откровенное интервью журналистам, в котором рассказал о своей карьере в европейском футболе, физических нагрузках и жесткой борьбе за место в основном составе. Затрагивая рассуждения Фабио Каннаваро о низкой интенсивности в местных чемпионатах, молодой защитник особо отметил, что в Швейцарии матчи проходят каждые 3–4 дня, а в «Лугано» нет никаких проблем с физической подготовкой.

Он также внес ясность в вопрос о конкуренции на своей позиции с главным соперником — воспитанником «Интера», опытным итальянцем Маттиа Дзанотти. Узбекский легионер, который в последних матчах укрепляет свои позиции в стартовом составе, подчеркнул, что с итальянским коллегой у него искренние дружеские отношения, но плотный календарь предоставляет обоим игрокам достаточное игровое время и возможности.

«Темп в Европе по матчу каждые 3 дня, дружба с Дзанотти и польза конкуренции»: 5 главных пунктов

Самые важные факты об интервью Бехрузбека Каримова и его карьере в Швейцарии:

  • Высокая интенсивность в Швейцарии: Футболист заявил, что календарь в Европе крайне плотный, матчи проводятся регулярно каждые 3–4 дня, и это положительно сказывается на физической форме;

  • Практический ответ на мнение Каннаваро: Он сообщил, что в «Лугано» нет никаких трудностей, связанных с высоким темпом и физическими нагрузками;

  • Здоровая конкуренция с Маттиа Дзанотти: Несмотря на выступление на одной позиции с итальянским защитником, он открыто заявил, что отношения между ними искренние и дружеские;

  • Преимущество в основе: В последних турах узбекский легионер оставил опытного конкурента в запасе и стал регулярно попадать в стартовый состав;

  • Достаточно возможностей для обоих футболистов: Из-за обилия турниров оба фланговых защитника получают необходимую игровую практику.

Анализ конкуренции Бехрузбека Каримова и Маттиа Дзанотти в «Лугано»

Ситуация узбекского футболиста в европейском чемпионате, конкурентная среда и анализ календаря:

Критерии анализа и параметры

Бехрузбек Каримов (Узбекистан)

Маттиа Дзанотти (Италия)

Клуб и статус в турнирах

«Лугано» (Швейцарская Суперлига, Лига конференций)

«Лугано» (Швейцарская Суперлига, итальянская школа)

Позиция и амплуа на поле

Правый латераль / защитник

Правый латераль / защитник

Взаимоотношения конкурентов

«Мы товарищи, между нами нет ничего негативного»

Тренируется с правильным пониманием конкуренции

Тенденция в последних играх

Прибавляет от матча к матчу, завоевывает место в основе

Уступает прежнюю монополию, переходит в ротацию

Календарь и физическая нагрузка

Полностью адаптировался к темпу игр каждые 3–4 дня

Получает достаточно игрового времени из-за плотности календаря

Ответ на взгляды Фабио Каннаваро

Считает интенсивность европейского футбола естественным делом

Прошел подготовку на основе европейских стандартов

Экспертиза футбола и тактической адаптации: Почему победа Каримова в конкурентной борьбе — это большое достижение?

Выводы специалиста:

  • «Победа над итальянской школой защиты»: Маттиа Дзанотти вышел из системы академии «Интера» и считается тактически искусно сформированным футболистом; то, что молодой узбекский защитник не проигрывает в борьбе с таким соперником, а наоборот начинает превосходить его в составе, доказывает способность Каримова к быстрому обучению и его железную дисциплину;

  • «Режим матчей каждые 3–4 дня» — фактор профессионального роста: Для большинства футболистов, перебравшихся прямиком из Суперлиги Узбекистана в Европу, проведение двух матчей в неделю становится тяжелым ударом; однако то, что Бехрузбек привык к этому без жалоб, свидетельствует о высоком уровне его функциональной подготовки и строгом соблюдении профессионального образа жизни;

  • Надежный щит для национальной сборной: Иметь в преддверии важных матчей отбора чемпионата мира флангового защитника с высокой интенсивностью, закаляющегося в европейских баталиях каждые три дня — это огромнейшее стратегическое преимущество для главного тренера сборной Узбекистана.

Как вы думаете, сможет ли Бехрузбек Каримов благодаря столь стабильной и результативной игре в составе «Лугано» в ближайшем будущем перейти в одну из лиг европейской топ-пятёрки (Италия, Германия или Англия)? На чем в первую очередь должны сосредоточиться узбекские клубы, чтобы решить проблему низкого темпа в местных чемпионатах, о которой говорил Каннаваро? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим эксклюзивным анализом об успехах нашего соотечественника в Швейцарии со всеми любителями футбола!

Бехрузбек КаримовЛуганоМаттиа ДзаноттиШвейцарская Суперлига
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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