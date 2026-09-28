Интер Майами уступил Коламбус Крю в концовке матча

·50·Спорт
Интер Майами уступил Коламбус Крю в концовке матча

В очередном матче МЛС, несмотря на участие Лионелья Месси, «Интер Майами» на выезде уступил «Коламбус Крю» со счетом 1:2. Напряженная встреча на стадионе «СкоттсМиракл-Гро» завершилась победным голом хозяев в компенсированное время. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает Goal.com, непрерывный прессинг и давление хозяев поля на протяжении всей встречи поставили защитную линию «Интер Майами» в затруднительное положение. Несмотря на то, что главный тренер использовал тактическую схему 3-4-3 для обеспечения креативности Лионелья Месси, ошибки в обороне и недисциплинированность дорого обошлись команде.

Переломный момент игры и действия Лионелья Месси

В начале встречи Хосеф Мартинес успешно реализовал пенальти, выведя «Коламбус Крю» вперед. Однако на 33-й минуте на сцену вышел Лионель Месси, который благодаря своему яркому мастерству восстановил равновесие и сравнял счет.

Хотя футболисты «Майами» владели мячом 56 процентов времени, они нанесли лишь три удара в створ ворот соперника. Непрерывные атаки «Коламбуса» к концу игры принесли свои плоды, и тактическая структура гостей не выдержала.

Трагедия в последние минуты и удаление

В добавленное ко второму тайму время возникли острые ситуации, решившие исход игры. Вышедший на замену Сантьяго Моралес за короткий промежуток времени получил две желтые карточки и был удален с поля на 90+6-й минуте встречи.

Оставшись вдесятером, «Интер Майами» не смог удержать ничейный результат. На девятой добавленной минуте Джамал Тиаре забил решающий гол, принеся «Коламбус Крю» три очка и зафиксировав поражение «Майами».

Интер МайамиЛионель МессиКоламбус КрюМЛСФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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