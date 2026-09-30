Лига наций УЕФА: Испания разгромила Хорватию

·28·Спорт
Лига наций УЕФА: Испания разгромила Хорватию

В рамках матча Лиги наций УЕФА сборная Испании на своем поле одержала разгромную победу над Хорватией со счетом 4:1. В игре, прошедшей на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье, подопечные Луиса де ла Фуэнте практически не оставили шансов сопернику, продемонстрировав явное преимущество в группе. Эта победа позволила испанской команде стать единоличным лидером группы 3. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Яркая игра Ламина Ямаля и быстрые голы

Как передает издание Goal.com, самым ярким игроком на поле стал молодой талант Ламин Ямаль, получивший наивысшую оценку за матч. Хозяева поля сумели открыть счет уже на первых минутах. На второй минуте Ламин Ямаль замкнул передачу Алекса Баэны, выведя испанцев вперед. После этого испанцы не сбавили темп атак.

Однако хорваты не сдавались. На 28-й минуте матча после великолепного навеса с фланга от Ивана Перишича Дион Дрена Бельо ударом головой восстановил равновесие, заставив замолчать местных болельщиков. Тем не менее, ответ подопечных Луиса де ла Фуэнте был быстрым и решительным.

Полное доминирование во втором тайме

Всего через три минуты после пропущенного гола Марк Пубиль снова вывел Испанию вперед. Он замкнул головой подачу Ламина Ямаля с углового, обеспечив преимущество 2:1 к перерыву. Во втором тайме хозяева поля владели мячом 63,7% времени, полностью подавив полузащиту хорватов.

После 60-й минуты матча Ламин Ямаль забил свой второй гол в игре. Ближе к концу встречи вышедший на замену Нико Уильямс установил окончательный счет, отправив четвертый мяч в ворота хорватов. Порядок в линии обороны и уверенные действия вратаря позволили сборной Хорватии нанести лишь два удара в створ во втором тайме.

ИспанияХорватияЛамин ЯмальЛига наций УЕФАФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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