Рио Фердинанд высказался о конфликте Криштиану Роналду и Жорже Жезуша

·29·Спорт
Рио Фердинанд высказался о конфликте Криштиану Роналду и Жорже Жезуша

Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал напряженную ситуацию, возникшую между Криштиану Роналду и главным тренером Жорже Жезушем. Как сообщает Goal.com, уход португальской звезды из тренировочного лагеря сборной после разногласий с наставником вызвал большой резонанс в футбольном мире, и известный эксперт поделился своим мнением по поводу этого конфликта. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Известно, что конфликт между Криштиану Роналду и главным тренером Жорже Жезушем серьезно повлиял на атмосферу внутри команды. После этого начали выдвигаться различные предположения о том, как разрешить ситуацию и примирить стороны. По мнению Рио Фердинанда, для решения возникшей проблемы тренер должен предпринять своевременные и правильные шаги.

Должен ли тренер извиниться

Рио Фердинанд подчеркнул, что единственным способом урегулирования данного конфликта является смягчение ситуации со стороны Жорже Жезуша и признание им своей ошибки. По словам бывшего футболиста, тренер обязан выйти к общественности и открыто признать, что неверно оценил ситуацию, иначе он может быть отправлен в отставку.

«Жорже Жезуш должен извиниться, иначе его уволят. Он должен выйти к публике и сказать: "Я неверно оценил эту ситуацию". После этого он должен поговорить непосредственно с КР7 и четко объяснить, чего он от него ожидает», — приводит слова Фердинанда Goal.com.

Будущее Роналду и важность договоренностей

Также в ходе беседы обсуждалось будущее Криштиану Роналду в составе сборной Португалии. Фердинанд выразил твердую уверенность в том, что опытный нападающий все еще способен сказать свое слово и приносить пользу национальной команде.

По мнению эксперта, футболист и главный тренер должны поговорить с глазу на глаз, определить его роль в команде и то, как он будет использоваться. После этого важно строго придерживаться достигнутых договоренностей.

«Таким тренерам платят не только за управление командой, но и за умение работать с людьми», — добавил Рио Фердинанд, затронув сложности футбольного менеджмента.

Криштиану РоналдуРио ФердинандЖорже ЖезушФутбольные новостиGoal.com
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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