Капитан сборной Бенина Стив Мунье сделал неожиданное заявление перед престижным матчем против сборной Аргентины. Опытный нападающий накануне игры с чемпионами мира сообщил, что не считает Лионеля Месси своим кумиром. Это противостояние вызывает большой интерес в футбольном мире. Об этом сообщает Goal.com .

Как сообщает Goal.com, хотя 32-летний футболист не сможет выйти на поле в предстоящей игре из-за травмы, он отправился в Буэнос-Айрес вместе со своей командой. Для сборной Бенина, представляющей африканский континент, его присутствие на бровке и моральная поддержка имеют важное значение. Этот матч станет серьезным испытанием для команды.

Принципиальный подход и уважение к звездам

Бывший нападающий «Хаддерсфилд Таун» подчеркнул, что в своем подходе он смотрит на крупнейших звезд футбольного мира не с восхищением, а как на равных соперников на поле. В интервью Мега Спортс Медиа, говоря о восьмикратном обладателе «Золотого мяча», Мунье прямо заявил: «Я никого не считаю идолом, и Лионеля Месси своим кумиром не считаю».

Также футболист объяснил философию, которая помогала ему на протяжении карьеры, добавив, что любит игру и получает удовольствие от наблюдения за мастеровитыми игроками. По его словам, даже выходя на поле против великих игроков, он никогда не просил у них футболки и не возводил соперников в ранг небожителей.

Историческая встреча и планы на будущее

Тем не менее, опытный форвард высоко ценит огромный вклад капитана аргентинцев в историю футбола. Признавая значимость прощального вечера в Буэнос-Айресе, Мунье отметил, что приехал понаблюдать за действиями соперника и что Месси заслуживает в полной мере насладиться этими моментами за все годы служения футболу.

Во время поездки капитан Бенина также посетил знаменитый стадион «Ла Бомбонера» и выложил в социальные сети фотографии в поддержку команды «Бока Хуниорс». Игра послужит для Бенина важной подготовкой перед отборочными матчами Кубка африканских наций. В настоящее время основное внимание футболиста сосредоточено на лечении травмы и восстановлении своих позиций в немецком клубе «Аугсбург».