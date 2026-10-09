Комментарий Роналду к посту Месси набрал 5,8 млн лайков

Комментарий, оставленный Криштиану Роналду в Instagram о Лионеле Месси, набрал 5,8 миллиона лайков. В своем комментарии Роналду признал победу Месси на чемпионате мира со сборной Аргентины и выразил ему свое уважение.

Короткий комментарий Роналду пришелся по душе миллионам пользователей Instagram. В результате эта запись стала одной из самых обсуждаемых и привлекающих внимание публикаций футболистов в социальных сетях.

Пост Месси, адресованный Роналду, также демонстрирует высокие показатели. Данная публикация, которую Месси разместил в Instagram по случаю дня рождения Роналду, собрала более 7,3 миллиона лайков.

В обоих случаях интерес футбольных фанатских баз к отношениям между Месси и Роналду нашел отражение в статистике Instagram.