Комментарий Роналду к посту Месси набрал 5,8 млн лайков

·54·Спорт
Комментарий Роналду к посту Месси набрал 5,8 млн лайков

Комментарий, оставленный Криштиану Роналду в Instagram о Лионеле Месси, набрал 5,8 миллиона лайков. В своем комментарии Роналду признал победу Месси на чемпионате мира со сборной Аргентины и выразил ему свое уважение.

Короткий комментарий Роналду пришелся по душе миллионам пользователей Instagram. В результате эта запись стала одной из самых обсуждаемых и привлекающих внимание публикаций футболистов в социальных сетях.

Пост Месси, адресованный Роналду, также демонстрирует высокие показатели. Данная публикация, которую Месси разместил в Instagram по случаю дня рождения Роналду, собрала более 7,3 миллиона лайков.

В обоих случаях интерес футбольных фанатских баз к отношениям между Месси и Роналду нашел отражение в статистике Instagram.

Криштиану РоналдуЛионель МессиInstagramАргентинаФутбол
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Хавьер Дзанетти тепло отозвался о Лионеле МессиХавьер Дзанетти тепло отозвался о Лионеле Месси6 октября 14:37Стив Мунье: Лионель Месси не мой кумирСтив Мунье: Лионель Месси не мой кумир6 октября 13:35Защитник Бенина признался, что у них нет тактики против Лионеля МессиЗащитник Бенина признался, что у них нет тактики против Лионеля Месси6 октября 12:52Лионель Месси завершает карьеру в сборной АргентиныЛионель Месси завершает карьеру в сборной Аргентины6 октября 12:14Лионель Месси завершает карьеру в сборнойЛионель Месси завершает карьеру в сборной6 октября 11:37Вратарь Бенина высказался о прощальном матче Лионеля МессиВратарь Бенина высказался о прощальном матче Лионеля Месси5 октября 19:53
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?