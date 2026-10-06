Хавьер Дзанетти тепло отозвался о Лионеле Месси

·40·Спорт
Хавьер Дзанетти тепло отозвался о Лионеле Месси

Легендарный футболист сборной Аргентины Хавьер Дзанетти выразил свои искренние пожелания бывшему партнеру по команде Лионелю Месси в связи с завершением его карьеры в национальной сборной. В интервью изданию Ла Gazzetta делло Спорт вице-президент «Интера» вновь поставил Месси в один ряд с великим Диего Марадоной, особо отметив не только его талант, но и высокие человеческие качества и стойкость. Об этом сообщает портал Goal.com.

Дзанетти и Месси провели вместе 37 матчей в составе сборной, выступая бок о бок на Кубках Америки 2007 и 2011 годов. Бывший капитан вспомнил, что с самых первых тренировок юный Лионель резко выделялся на фоне остальных, и его исключительный талант был заметен сразу. По его словам, уже тогда было очевидно, что этот очень молодой и немногословный футболист в кратчайшие сроки выведет футбол страны на высочайшие вершины.

Месси и Марадона — два гения аргентинского футбола

В своем интервью Хавьер Дзанетти сделал особый акцент на пройденном Лионелем Месси пути и на том, насколько важной фигурой он является для национальной команды. Он подчеркнул, что появление в Аргентине после Диего Марадоны еще одного гения, способного объединить целую нацию, является настоящим чудом.

Бывший защитник отметил, что восхищения заслуживают не только действия Месси на поле, но и его характер. «Он — настоящий пример стойкости, который никогда не перестает бороться и преодолевает любые трудности», — сказал Дзанетти, намекая на испытания, через которые прошел футболист на пути к успеху.

Будущее и прощальный вечер

В преддверии прощального матча сборной Аргентины против Бенина Дзанетти признался, что решил не беспокоить бывшего партнера по команде. По его словам, их отношения, основанные на взаимном уважении, укреплялись годами, и в этот раз он предпочел дать Месси возможность спокойно пережить свои эмоции.

Дзанетти также выразил уверенность в том, что аргентинские болельщики окажут своему герою достойные почести, а в будущем такие талантливые игроки, как Лаутаро Мартинес, поведут сборную к новым вершинам. Ожидается, что это эмоциональное событие откроет новую страницу в истории аргентинского футбола.

Лионель МессиХавьер ДзанеттиАргентинаИнтерФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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