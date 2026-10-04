Объединенная Лига наций Азии изменит отбор на чемпионат мира

Азиатская футбольная конфедерация объявила о планах создания нового турнира — Лиги наций Азии, который будет проводиться раз в два года начиная с 2030 года. Важно, что это соревнование, состоящее из трех дивизионов, не только заменит неконкурентоспособные товарищеские матчи на континенте, но и будет напрямую интегрировано с отборочными этапами чемпионата мира ФИФА и Кубка Азии. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Согласно проектным документам, полученным изданием ESPN, предлагается трехуровневая система, охватывающая 47 национальных ассоциаций — членов АФК. Согласно ей, в первом и втором дивизионах будут участвовать по 18 команд, а в третьем — 11 сборных. Новый турнир значительно упростит пути квалификации на два крупных турнира.

По мнению экспертов, идея создания отдельного независимого турнира была отклонена из-за высоких операционных расходов и перегруженности календаря. Поэтому новый формат призван эффективно использовать существующие окна ФИФА, обеспечивая при этом высокое качество встреч.

Система отбора и формат соревнований

Сезоны, адаптированные к чемпионату мира, планируется начать с 2032–2033 годов. На этом этапе команды первого дивизиона проведут по шесть матчей дома и на выезде, всего 12 игр. Сборные, занявшие первые шесть мест в группе, напрямую получат путевки на чемпионат мира

Также команды, занявшие места с седьмого по десятое, проведут круговые стыковые матчи за оставшиеся дополнительные места. В каждом дивизионе будет действовать правило автоматического повышения и понижения в классе для двух лучших и двух худших команд соответственно.

Официальная позиция и тестовый этап

Генеральный секретарь АФК Датук Сери Виндзор Джон в официальном заявлении, опубликованном 21 декабря 2025 года, особо подчеркнул стратегическую важность этого изменения. По его словам, внедрение соревновательной платформы во время окон ФИФА позволит обеспечить проведение матчей высокого уровня на постоянной основе, и коммерческие партнеры также проявляют большой интерес к такому формату.

Для плавного осуществления структурного переходного периода АФК предлагает провести тестовый переходный турнир в 2028–2029 годах. При этом распределение команд по дивизионам будет основано не на рейтинге ФИФА, а на результатах предварительных совместных отборочных матчей, что создаст равные возможности для всех ассоциаций.