Эмерик Ляпорт рассказал о триумфах со сборной Испании и смене гражданства

·6·Спорт
Эмерик Ляпорт рассказал о триумфах со сборной Испании и смене гражданства

После победы сборной Испании на чемпионате мира 2026 года опытный защитник Эмерик Ляпорт поделился мыслями о своей международной карьере и причинах, побудивших его пять лет назад сменить сборную Франции на испанскую национальную команду. Игрок, выступающий за клуб «Атлетик», подчеркнул, что гордость за защиту цветов «Ла Рохи» измеряется не только завоеванными трофеями, но и тесной связью с его личной жизнью и семьей. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Как передает Goal.com, бывший защитник «Манчестер Сити» стал ключевой фигурой сборной Испании с момента официальной смены футбольного гражданства в мае 2021 года. Выступая в программе Марио Суареса «Эл камино де Марио», футболист заявил: «Мы выиграли чемпионат мира, Лигу наций и чемпионат Европы... даже если бы ничего из этого не произошло, я бы испытывал ту же гордость. Моя жена, моя семья и мои дети — отсюда. Я чувствую себя полностью принадлежащим Испании».

Процесс натурализации и ситуация во Франции

Сообщается, что процесс перехода Ляпорта в сборную Испании был непростым и поначалу затянулся по ряду причин. Однако позже стороны возобновили переговоры, и испанская сторона проявила серьезный интерес. Футболист понял, что такую уникальную возможность упускать нельзя.

До принятия этого решения Эмерик Ляпорт выступал в качестве капитана молодежных сборных Франции. Однако после того, как главный тренер основной сборной Дидье Дешам перестал рассчитывать на его услуги, защитник был вынужден пойти на решительный шаг. Он признался, что уважает свои французские корни и патриотические чувства, но невнимание тренера и возможности, предоставленные ему клубом «Атлетик» из Бильбао, сделали этот переход неизбежным.

Планы чемпиона мира

В настоящее время 32-летний защитник стал важной частью сборной Испании под руководством Луиса де ла Фуэнте. Ляпорт отыграл все 90 минут в бескомпромиссном матче Лиги наций против Англии на стадионе «Уэмбли», который завершился победой испанцев со счетом 3:2.

Действующие чемпионы мира готовятся к следующему важному матчу против сборной Хорватии в Севилье, стремясь продолжить свою победную серию. Ляпорт же демонстрирует готовность отдать все силы для достижения новых триумфов в составе сборной Испании.

Эмерик ЛяпортСборная ИспанииЧемпионат мираФутбольные новостиТрансфер
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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