Миралем Пьянич: Болезненное поражение в Кардиффе и секрет штрафных ударов Роналду

·46·Спорт
Миралем Пьянич: Болезненное поражение в Кардиффе и секрет штрафных ударов Роналду

Знаменитый боснийский полузащитник Миралем Пьянич, принявший участие в фестивале Фестивал делло Спорт в Тренто, поделился интересными воспоминаниями о своей богатой карьере, в частности, о ярких годах в итальянском «Ювентусе». Футболист, выступавший за «Рому», «Ювентус» и другие ведущие клубы, особо отметил, что под руководством Массимилиано Аллегри он смог раскрыться во всех аспектах, и тренер оказал огромное влияние на его карьеру. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Тяжелое воспоминание о Кардиффе и сильная команда

Согласно сообщениям ИКсБТ.ком и других спортивных источников, Пьянич до сих пор с болью вспоминает финальный матч Лиги чемпионов в Кардиффе. Он признался, что мощный удар по воротам, который тогда отразил голкипер Кейлор Навас, до сих пор приходит ему в кошмарах. По его мнению, счет 4:1 в той игре не отражает реальной картины на поле, и итоговый результат не должен был закончиться с такой крупной разницей.

Тем не менее, у того «Ювентуса» был очень сильный состав, способный побеждать. Миралем вспомнил, что сожалеет о том, что не выиграл трофеи за время выступлений в римском клубе, поскольку на их пути стоял «Ювентус» с его тогдашней колоссальной мощью. Перейдя в стан туринцев, он еще раз убедился, насколько высоки потенциал и воля команды к победе.

Сравнение Лионеля Месси и Криштиану Роналду

Пьянич особо отметил, что ему посчастливилось играть вместе с величайшими футболистами мира, среди которых Лионель Месси и Криштиану Роналду занимают особое место. На вопрос о том, кого из двух «инопланетян» он бы выбрал, футболист ответил так: «Я выберу Лео. Его класс и мастерство невозможно объяснить. Он человек с божественным даром, который делал сложные вещи очень простыми».

В то же время он подчеркнул, что Криштиану Роналду — тоже особенный футболист, с которым команда автоматически выходит на поле, ведя в счете 1:0. Он отметил, что бесконечная жажда голов и железная воля португальского нападающего достойны того, чтобы их изучали как учебный материал, а его жизненный путь — пример того, как никогда не сдаваться.

Криштиану Роналду и хитрость со штрафными ударами

Пьянич также рассказал забавную историю о том, как они конкурировали с Криштиану Роналду в исполнении штрафных ударов, которые были одним из его любимых занятий. Оказалось, что если португальская звезда намеревался исполнить штрафной, переубедить его было невозможно.

Чтобы дать шанс боснийскому полузащитнику, известному своим точным исполнением штрафных, главному тренеру Массимилиано Аллегри приходилось использовать особую хитрость. «Если в матче назначали штрафной и Роналду хотел его пробить, Аллегри немедленно отправлял физиотерапевтов на поле. В итоге Роналду был вынужден выйти за пределы поля, а я пользовался этой удобной возможностью и наносил удар. В матче с «Наполи» мы поступили именно так, и я забил, поэтому говорю спасибо Максу», — вспоминает Пьянич.

Миралем ПьяничКриштиану РоналдуЛионель МессиМассимилиано АллегриЮвентус
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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