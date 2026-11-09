11 лучших звезд года: Месси и Мбаппе в составе ФИФПро, но Кейна нет
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- ФИФПро объявила символическую сборную 2026 года на основе результатов голосования тысяч футболистов.
- В этот состав вошли такие звезды, как Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Эрлинг Холланд, однако обладатель «Золотого мяча»
- (Баллон д'Ор)
- Гарри Кейн и Криштиану Роналду не попали в список. В составе команды клубы «ПСЖ» и «Барселона» получили наибольшее количество представителей — по три футболиста.
Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (ФИФПро) торжественно объявила символическую сборную 2026 года, основанную на результатах официального голосования тысяч профессиональных футболистов со всего мира.
Объявленный состав вызвал жаркие споры и удивление в футбольном сообществе. Самым большим сюрпризом стало отсутствие в этой команде обладателя «Золотого мяча» (Баллон д'Ор) 2026 года Гарри Кейна, а также португальской звезды Криштиану Роналду.
Неожиданные решения и главные потери
Основные события при выборе команды года, привлекшие внимание миллионов болельщиков и экспертов:
Обладателю «Золотого мяча» не нашлось места: Гарри Кейн, завоевавший главную индивидуальную награду года, по итоговому выбору коллег не смог попасть в число 11 лучших;
Символическая сборная без Роналду: Криштиану Роналду, продолжающий обновлять рекорды результативности в последние годы, также не смог войти в тройку лучших нападающих по количеству голосов Криштиану Роналду;
Месси все еще на вершине: Лионель Месси, выступающий за американский клуб «Интер Майами», вновь сохранил свое место в глобальном голосовании и вошел в тройку нападающих.
ФИФПро — 2026: Полный состав символической сборной года
11 лучших футболистов мира были расставлены по тактической схеме 3-4-3:
Линия / Амплуа
Футболист
Клуб
Статус / Признание
Вратарь
Давид Райя
«Арсенал»
Самый надежный голкипер года
Защитник
Ашраф Хакими
«ПСЖ»
Ведущий защитник правого фланга
Защитник
Пау Кубарси
«Барселона»
Обладатель премии Голден Бой и опора обороны
Защитник
Нуну Мендеш
«ПСЖ»
Самый активный представитель левого фланга
Полузащитник
Витинья
«ПСЖ»
Точность и контроль игры в центре
Полузащитник
Родри
«Барселона»
Генерал центра поля
Полузащитник
Джуд Беллингем
«Реал Мадрид»
Креативность в атакующей полузащите
Полузащитник
Ламин Ямаль
«Барселона»
Мастер скорости и дриблинга на фланге
Нападающий
Эрлинг Холанд
«Манчестер Сити»
Голевая машина и центральный форвард
Нападающий
Килиан Мбаппе
«Реал Мадрид»
Ведущая звезда линии атаки
Нападающий
Лионель Месси
«Интер Майами»
Легендарное лидерство и стабильное мастерство
Абсолютное доминирование «Барселоны» и «ПСЖ»
В объявленной команде больше всего представителей у французского клуба «ПСЖ» (3 игрока) и каталонской «Барселоны» (3 игрока). Такой баланс в центральной линии и атаке наглядно продемонстрировал, что в современном футболе роль быстрых флангов и молодых талантов продолжает усиливаться.
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