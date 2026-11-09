11 лучших звезд года: Месси и Мбаппе в составе ФИФПро, но Кейна нет

·37·Спорт
11 лучших звезд года: Месси и Мбаппе в составе ФИФПро, но Кейна нет
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • ФИФПро объявила символическую сборную 2026 года на основе результатов голосования тысяч футболистов.
  • В этот состав вошли такие звезды, как Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Эрлинг Холланд, однако обладатель «Золотого мяча»
  • (Баллон д'Ор)
  • Гарри Кейн и Криштиану Роналду не попали в список. В составе команды клубы «ПСЖ» и «Барселона» получили наибольшее количество представителей — по три футболиста.

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (ФИФПро) торжественно объявила символическую сборную 2026 года, основанную на результатах официального голосования тысяч профессиональных футболистов со всего мира.

Объявленный состав вызвал жаркие споры и удивление в футбольном сообществе. Самым большим сюрпризом стало отсутствие в этой команде обладателя «Золотого мяча» (Баллон д'Ор) 2026 года Гарри Кейна, а также португальской звезды Криштиану Роналду.

Неожиданные решения и главные потери

Основные события при выборе команды года, привлекшие внимание миллионов болельщиков и экспертов:

  • Обладателю «Золотого мяча» не нашлось места: Гарри Кейн, завоевавший главную индивидуальную награду года, по итоговому выбору коллег не смог попасть в число 11 лучших;

  • Символическая сборная без Роналду: Криштиану Роналду, продолжающий обновлять рекорды результативности в последние годы, также не смог войти в тройку лучших нападающих по количеству голосов Криштиану Роналду;

  • Месси все еще на вершине: Лионель Месси, выступающий за американский клуб «Интер Майами», вновь сохранил свое место в глобальном голосовании и вошел в тройку нападающих.

ФИФПро — 2026: Полный состав символической сборной года

11 лучших футболистов мира были расставлены по тактической схеме 3-4-3:

Линия / Амплуа

Футболист

Клуб

Статус / Признание

Вратарь

Давид Райя

«Арсенал»

Самый надежный голкипер года

Защитник

Ашраф Хакими

«ПСЖ»

Ведущий защитник правого фланга

Защитник

Пау Кубарси

«Барселона»

Обладатель премии Голден Бой и опора обороны

Защитник

Нуну Мендеш

«ПСЖ»

Самый активный представитель левого фланга

Полузащитник

Витинья

«ПСЖ»

Точность и контроль игры в центре

Полузащитник

Родри

«Барселона»

Генерал центра поля

Полузащитник

Джуд Беллингем

«Реал Мадрид»

Креативность в атакующей полузащите

Полузащитник

Ламин Ямаль

«Барселона»

Мастер скорости и дриблинга на фланге

Нападающий

Эрлинг Холанд

«Манчестер Сити»

Голевая машина и центральный форвард

Нападающий

Килиан Мбаппе

«Реал Мадрид»

Ведущая звезда линии атаки

Нападающий

Лионель Месси

«Интер Майами»

Легендарное лидерство и стабильное мастерство

11 лучших звезд года: Месси и Мбаппе в составе ФИФПро, но Кейна нет

Абсолютное доминирование «Барселоны» и «ПСЖ»

В объявленной команде больше всего представителей у французского клуба «ПСЖ» (3 игрока) и каталонской «Барселоны» (3 игрока). Такой баланс в центральной линии и атаке наглядно продемонстрировал, что в современном футболе роль быстрых флангов и молодых талантов продолжает усиливаться.

FIFPROГарри КейнКриштиану РоналдуЛионель Месси
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Самир Насри сделал громкое заявление по итогам «Золотого мяча»Самир Насри сделал громкое заявление по итогам «Золотого мяча»28 октября 18:01Величайший бомбардир или величайший игрок? Вернер объяснил разницу между Роналду и МессиВеличайший бомбардир или величайший игрок? Вернер объяснил разницу между Роналду и Месси7 ноября 08:41Великая дуэль в истории: Роналду обошел Месси по рекордам в национальной сборнойВеликая дуэль в истории: Роналду обошел Месси по рекордам в национальной сборной6 ноября 09:26«Золотой мяч» Криштиану Роналду 2008 года признан лучшим в истории футбола«Золотой мяч» Криштиану Роналду 2008 года признан лучшим в истории футбола29 октября 08:51Роналду заявил, что считает себя «лучшим игроком» в истории футболаРоналду заявил, что считает себя «лучшим игроком» в истории футбола12 октября 14:33Комментарий Роналду к посту Месси набрал 5,8 млн лайковКомментарий Роналду к посту Месси набрал 5,8 млн лайков9 октября 00:32
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Путь для Хусанова открыт? Британская пресса проанализировала его будущее в Манчестере
Путь для Хусанова открыт? Британская пресса проанализировала его будущее в Манчестере
Неожиданная оценка от Каспарова: кто фаворит в битве за шахматную корону между Гукешем и Синдаровым?
Неожиданная оценка от Каспарова: кто фаворит в битве за шахматную корону между Гукешем и Синдаровым?