11 лучших звезд года: Месси и Мбаппе в составе ФИФПро, но Кейна нет

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (ФИФПро) торжественно объявила символическую сборную 2026 года, основанную на результатах официального голосования тысяч профессиональных футболистов со всего мира.

Объявленный состав вызвал жаркие споры и удивление в футбольном сообществе. Самым большим сюрпризом стало отсутствие в этой команде обладателя «Золотого мяча» (Баллон д'Ор) 2026 года Гарри Кейна, а также португальской звезды Криштиану Роналду.

Неожиданные решения и главные потери

Основные события при выборе команды года, привлекшие внимание миллионов болельщиков и экспертов:

Обладателю «Золотого мяча» не нашлось места: Гарри Кейн, завоевавший главную индивидуальную награду года, по итоговому выбору коллег не смог попасть в число 11 лучших;

Символическая сборная без Роналду: Криштиану Роналду, продолжающий обновлять рекорды результативности в последние годы, также не смог войти в тройку лучших нападающих по количеству голосов Криштиану Роналду;

Месси все еще на вершине: Лионель Месси, выступающий за американский клуб «Интер Майами», вновь сохранил свое место в глобальном голосовании и вошел в тройку нападающих.

ФИФПро — 2026: Полный состав символической сборной года

11 лучших футболистов мира были расставлены по тактической схеме 3-4-3:

Линия / Амплуа Футболист Клуб Статус / Признание Вратарь Давид Райя «Арсенал» Самый надежный голкипер года Защитник Ашраф Хакими «ПСЖ» Ведущий защитник правого фланга Защитник Пау Кубарси «Барселона» Обладатель премии Голден Бой и опора обороны Защитник Нуну Мендеш «ПСЖ» Самый активный представитель левого фланга Полузащитник Витинья «ПСЖ» Точность и контроль игры в центре Полузащитник Родри «Барселона» Генерал центра поля Полузащитник Джуд Беллингем «Реал Мадрид» Креативность в атакующей полузащите Полузащитник Ламин Ямаль «Барселона» Мастер скорости и дриблинга на фланге Нападающий Эрлинг Холанд «Манчестер Сити» Голевая машина и центральный форвард Нападающий Килиан Мбаппе «Реал Мадрид» Ведущая звезда линии атаки Нападающий Лионель Месси «Интер Майами» Легендарное лидерство и стабильное мастерство

Абсолютное доминирование «Барселоны» и «ПСЖ»

В объявленной команде больше всего представителей у французского клуба «ПСЖ» (3 игрока) и каталонской «Барселоны» (3 игрока). Такой баланс в центральной линии и атаке наглядно продемонстрировал, что в современном футболе роль быстрых флангов и молодых талантов продолжает усиливаться.