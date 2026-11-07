Величайший бомбардир или величайший игрок? Вернер объяснил разницу между Роналду и Месси

·82·Спорт
Величайший бомбардир или величайший игрок? Вернер объяснил разницу между Роналду и Месси
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  • Нападающий сборной Германии Тимо Вернер проанализировал уникальные качества Криштиану Роналду и Лионеля Месси, оценив их как величайшего бомбардира и величайшего футболиста в истории футбола.
  • Вернер особо подчеркнул хладнокровие Роналду в решающих ситуациях.
  • Он также отметил мастерство Месси в дриблинге и чистом таланте.

Нападающий сборной Германии Тимо Вернер поделился своим личным мнением о многолетнем споре в мировом футболе — противостоянии Криштиану Роналду и Лионеля Месси. В интервью изданию Те Тучлине он сравнил уникальные качества обоих гениев на поле, особо отметив их сильные стороны.

Вернер подчеркнул, что эти две звезды обладают кардинально разными, но одинаково гениальными характеристиками.

«Роналду — величайший бомбардир, Месси — величайший футболист»: оценка Вернера

Немецкий форвард разделил задачи и мастерство исполнения каждой из легенд следующим образом:

  • Решающие секунды и хладнокровие: «Роналду — величайший бомбардир в истории футбола. А Месси — величайший футболист, когда-либо ступавший на поле. Если мне нужен игрок, который безупречно реализует решающий пенальти на 90-й минуте матча, я, несомненно, доверюсь Роналду», — сказал Вернер;

  • Волшебный дриблинг и чистый талант: «Этим я не хочу сказать, что Роналду не способен на подобное. Но если вы хотите увидеть, как футболист обыгрывает десятерых соперников одного за другим и отправляет мяч в «девятку» ворот, тогда вам нужно выбрать Месси», — заключил нападающий.

Закат великой эпохи на международной арене

Карьера этих двух звезд на уровне национальных сборных уже вписана в страницы истории:

  • Уход Роналду: 41-летний Криштиану Роналду недавно официально закрыл свою легендарную главу в сборной Португалии, насчитывающую 234 матча и 146 голов;

  • Решение Месси: 39-летний Лионель Месси, сделавший Аргентину чемпионом мира, также завершил свою карьеру на международной арене немного раньше Роналду.

Хотя оба футболиста продолжают выступать на клубном уровне, их наследие в сборных и споры о том, кто из них сильнее в истории, еще долго будут оставаться в центре внимания футбольной общественности.

Криштиану РоналдуЛионель МессиТимо Вернер
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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