Роналду заявил, что считает себя «лучшим игроком» в истории футбола

·60·Спорт
Роналду заявил, что считает себя «лучшим игроком» в истории футбола

Португальский футболист Криштиану Роналду заявил, что считает себя лучшим игроком всех времен. Об этом он рассказал в беседе с журналистом и своим другом Эду Агирре. Интервью было показано на телеканале CNN Португал.

В ходе беседы Роналду высказался о своей карьере, достигнутых результатах и многолетнем соперничестве с Лионелем Месси.

«Я — лучший футболист всех времен. Точка. Цифры говорят сами за себя. Я не знаю никого лучше себя. История уже написана. Даже если я завершу карьеру сегодня, я ни о чем не жалею», — сказал португальский нападающий.

Говоря о своем соперничестве с Лионелем Месси, он подчеркнул, что это противостояние служило стимулом для обоих футболистов добиваться еще более высоких результатов.

«Один из них всегда мотивировал другого. Это похоже на соперничество между Аленом Простом и Айртоном Сенной в «Формуле-1»», — отметил Роналду.

Футболист также подчеркнул, что, несмотря на свой возраст, продолжает забивать голы, однако эти результаты оцениваются недостаточно высоко.

Соперничество между Роналду и Месси на протяжении многих лет оставалось одной из самых обсуждаемых тем в мировом футболе. Противостояние двух звезд запомнилось борьбой за результаты на уровне клубов и сборных, рекорды и индивидуальные награды.

Криштиану РоналдуЛионель МессиCNN PortugalЭду Агирре
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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