Почему было упущено преимущество 2:0? Бывший футболист назвал причины поражения

Сборная Узбекистана, ведя в счете 2:0 в товарищеском матче против России, в итоге уступила 2:3. Три пропущенных гола всего за десять минут шокировали болельщиков. Главный вопрос: почему команда, действовавшая организованно и уверенно в первом тайме, так изменилась после перерыва?

Бывший игрок нашей национальной сборной, ныне работающий тренером в детском футболе, Шахбоз Эркинов поделился своим мнением о матче против России. Он подробно остановился на причинах поражения, заменах Фабио Каннаваро, Абдукодира Хусановаего отсутствии и позитивных изменениях в нашей сборной.

Узбекистан в первом тайме и Узбекистан во втором — две разные команды

По мнению Эркинова, в первом и втором таймах наша сборная показала совершенно разный футбол.

Он подчеркнул, что в первом тайме футболисты действовали организованно, основываясь на плотном расположении. Хорошо работал командный прессинг, была заметна активность в атаке. Однако после перерыва ситуация резко изменилась.

«Остались два разных впечатления. В первом тайме была одна команда, во втором — совсем другая. В первой половине мы показывали организованную игру при плотном расположении. А после перерыва стало слишком много индивидуальных ошибок», — сказал специалист.

Эркинов считает, что преимущество в 2:0 могло привести к некоторой расслабленности игроков. Однако он не стал объяснять поражение только этим фактором.

Он также особо отметил действия сборной России во втором тайме. Соперник после перерыва увеличил темп игры и начал эффективно использовать свободные зоны за спинами защитников с помощью длинных передач.

Оправдали ли себя замены Каннаваро?

Одной из самых обсуждаемых тем среди болельщиков и футбольных экспертов после матча стали замены, проведенные Фабио Каннаваро.

Потому что именно после изменений во втором тайме наша сборная потеряла прежний темп игры и не смогла выдержать давление соперника.

Шахбоз Эркинов признал, что вышедшие на замену игроки не смогли войти в игру на должном уровне. Однако он подчеркнул, что оценивать это односторонне как ошибку тренера неправильно.

«Они не смогли войти в игру, это точно. Не скажу, что вышедшие во втором тайме игроки испортили игру. Но ведь Каннаваро должен их проверять! Где он это увидит? Если не просматривать новых игроков в таких матчах, то где и с кем еще это делать?», — сказал он.

По мнению специалиста, игроки, вышедшие на замену, должны были как минимум сохранить ритм игры первого тайма. Но они не справились с этой задачей.

В то же время сборная России усилила игру за счет своих замен. Это еще нагляднее показало разницу между двумя командами.

Игру каких футболистов Эркинов отметил особо?

Бывшего футболиста также спросили, кто из состава нашей сборной произвел на него наилучшее впечатление.

Эркинов Джахонгира Уразоваоценил положительно. Также он отметил Эльдора Шомуродовакак игрока, выступившего на своем уровне.

Достон Хамдамов также понравился специалисту. А вратарь Назаров, несмотря на недопонимание с защитником в одном из эпизодов, отразил несколько опасных ударов.

«Джахонгир Уразов сыграл неплохо. Эльдор, как всегда, на своем уровне. Браво. Достон Хамдамов тоже понравился. Когда Назаров выбежал на мяч, возникло недопонимание с защитником. Если не считать этот эпизод, вратарь 2–3 раза хорошо выручил. Он также хорошо начинал атаки ногами», — сказал Эркинов.

По его мнению, действия вратаря при вводе мяча в игру ногами также заслуживают особого внимания.

«Абдукодира Хусанова не было, поэтому такие ситуации и возникали»

Отсутствие Абдукодира Хусанова на поле в матче против России также стало поводом для дискуссий. В частности, внимание привлекло то, что нападающие соперника часто выходили один на один с нашими защитниками.

По мнению Шахбоза Эркинова, отсутствие Хусанова оказало очень большое влияние на оборону нашей сборной.

«Отсутствие Абдукодира сильно сказалось. Если бы был Абдукодир, выходов один на один не было бы. Потому что у него есть скорость, он умеет выбирать дистанцию. С Хусановым сопернику было бы не так легко выходить один на один», — сказал бывший футболист.

Действительно, в современном футболе скорость защитника, своевременная остановка нападающего соперника и контроль пространства за спиной защиты очень важны. По мнению Эркинова, именно этими качествами Хусанов крайне важен для нашей сборной.

Виден ли «почерк» Каннаваро?

Несмотря на поражение в матче, Эркинов отметил, что в игре нашей сборной чувствуется стиль работы главного тренера Фабио Каннаваро.

По его мнению, футболисты стараются играть более атакующе и агрессивно, начиная атаки при плотном расположении в обороне.

Однако специалист выделил предоставление шансов молодым игрокам как одну из важнейших заслуг Каннаваро.

«Один аспект работы Фабио приносит пользу: он вызывает молодых, еще не раскрывшихся игроков и без страха проверяет их. Возможно, местные тренеры боялись бы это делать. Каннаваро же смело берется за омоложение состава и ротацию. Могу точно сказать, что у него это получается», — сказал Эркинов.

Таким образом, бывший футболист положительно оценивает не только результат, но и процесс тестирования новых игроков и обновления состава в сборной.

«Мы ни в чем не уступаем России»: важный вывод после поражения

Шахбоз Эркинов назвал необходимость бороться до конца матча самым важным уроком, извлеченным из игры против России.

По его мнению, ведение в счете 2:0 еще не является гарантией победы. Российские футболисты на практике показали, что даже в товарищеском матче нужно выкладываться до последней минуты.

В то же время бывший футболист не считает это поражение доказательством того, что футбол Узбекистана отстает от российского.

«Мое личное мнение: я думаю, что на сегодняшний день мы сравнялись с российским футболом по уровню. На примере национальной сборной мы ни в чем им не уступаем. Потому что наш футбол тоже вырос», — сказал Эркинов.

По его мнению, на сборную России и внутренний чемпионат также влияет отстранение от международных соревнований в последние годы. Это может негативно сказаться на росте игроков и конкурентной среде.

Какой урок нужно извлечь из поражения?

Матч против России стал серьезным предупреждением для нашей сборной. Организованный футбол, командный прессинг и активность в атаке, показанные в первом тайме, продемонстрировали определенный рост команды. Но резкий спад во втором тайме показал, что проблем, требующих решения, еще достаточно.

Особенно важны сохранение темпа игры игроками, вышедшими на замену, взаимопонимание в обороне и сохранение концентрации даже при преимуществе в счете.

Возможно, это и стало самым большим уроком матча: сильная команда состоит не только из хорошего стартового состава. Она должна сохранять единую игровую дисциплину, независимо от того, кто выходит на поле.

Сборная Узбекистана упустила преимущество 2:0. Но если из этого поражения будут сделаны правильные выводы, оно может стать важным опытом для будущих матчей.

Как вы думаете, что нужно изменить нашей сборной под руководством Фабио Каннаваро, чтобы не повторять подобных ошибок в будущих официальных матчах? Оставляйте свое мнение в комментариях!