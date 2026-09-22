КсКс летние Азиатские игры: Фирдавс Атамурадов завоевал серебряную медаль в Айти-Нагое
Узбекский спортсмен Фирдавс Атамурадов дошел до финала КсКс летних Азиатских игр и завоевал серебряную медаль в весовой категории до 60 кг в дисциплине современного смешанного боевого единоборства (ММА). В финале он встретился с представителем Таджикистана Мирзобеком Умаровым.
В японских городах Айти и Нагоя, где проходят КсКс летние Азиатские игры, делегация Узбекистана завоевала очередную медаль.
На этот раз награда на счету Фирдавса Атамурадова, выступавшего в весовой категории до 60 кг в современном ММА.
Наш спортсмен по ходу турнира победил нескольких серьезных соперников и дошел до решающей стадии.
Как Атамурадов дошел до финала?
Выступление Фирдавса Атамурадова на Азиатских играх началось с поединков в весовой категории до 60 кг.
С первых этапов соревнований узбекский спортсмен показал достойный результат. Сначала он победил представителя Таиланда Наттавута Каевханчума болевым приемом. В следующем раунде он одержал победу над представителем Китайского Тайбэя Чан Ли по решению судей.
В четвертьфинале преимущество Атамурадова также было очевидным. Он снова встретился с Чан Ли и выиграл со счетом 3:0.
В полуфинале узбекский спортсмен сразился с представителем Кыргызстана Дастаном Канибек Улу. Атамурадов победил в этом бою со счетом 2:0 и вышел в финал.
Таким образом, Фирдавс Атамурадов получил возможность побороться за золотую медаль Азиатских игр в весовой категории до 60 кг.
В финале ждал соперник из Таджикистана
В решающем поединке за золотую медаль Атамурадов вышел на ринг против представителя Таджикистана Мирзобека Умарова.
В конце боя Умаров одержал победу и завоевал золото. Атамурадов завершил соревнования на втором месте.
В результате узбекский спортсмен стал вице-чемпионом КсКс летних Азиатских игр.
Это вторая серебряная медаль для делегации Узбекистана
Результат Фирдавса Атамурадова стал для делегации Узбекистана на этих Азиатских играх в Айти-Нагое второй серебряной медалью .
Стоит отметить, что смешанные боевые единоборства впервые включены в программу КсКс Азиатских игр. От имени Узбекистана в этом направлении, помимо Фирдавса Атамурадова, выступают Хилола Собирова и Нодирбек Шавкатов.
Нодирбек Шавкатов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 71 кг. Хилола Собирова вышла в финал среди женщин в весовой категории до 60 кг.
Серебро Атамурадова пополнило копилку медалей
Награда Фирдавса Атамурадова добавила еще одну медаль в общую копилку делегации Узбекистана.
Согласно данным из открытых источников, вместе с серебряной медалью Атамурадова узбекские спортсмены на соревнованиях в Айти-Нагое завоевали в общей сложности четыре медали: золото, два серебра и бронзу.
Ранее в соревнованиях по карате Абдулвахоб Рашидов завоевал золото, Хумоюнмирзо Халимов — серебро, а Нодирбек Шавкатов стал обладателем бронзовой медали по ММА.
Результат Фирдавса Атамурадова означает, что Узбекистан уже в своем первом участии в Азиатских играх по ММА завоевал медаль в финальной стадии.
Таким образом, на счету делегации Узбекистана на соревнованиях в Айти-Нагое появилась еще одна серебряная медаль. Фирдавс Атамурадов, дойдя до финала в весе до 60 кг, завершил турнир в качестве вице-чемпиона Азиатских игр.
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