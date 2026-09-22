КсКс летние Азиатские игры: Фирдавс Атамурадов завоевал серебряную медаль в Айти-Нагое

Узбекский спортсмен Фирдавс Атамурадов дошел до финала КсКс летних Азиатских игр и завоевал серебряную медаль в весовой категории до 60 кг в дисциплине современного смешанного боевого единоборства (ММА). В финале он встретился с представителем Таджикистана Мирзобеком Умаровым.

В японских городах Айти и Нагоя, где проходят КсКс летние Азиатские игры, делегация Узбекистана завоевала очередную медаль.

На этот раз награда на счету Фирдавса Атамурадова, выступавшего в весовой категории до 60 кг в современном ММА.

Наш спортсмен по ходу турнира победил нескольких серьезных соперников и дошел до решающей стадии.

Как Атамурадов дошел до финала?

Выступление Фирдавса Атамурадова на Азиатских играх началось с поединков в весовой категории до 60 кг.

С первых этапов соревнований узбекский спортсмен показал достойный результат. Сначала он победил представителя Таиланда Наттавута Каевханчума болевым приемом. В следующем раунде он одержал победу над представителем Китайского Тайбэя Чан Ли по решению судей.

В четвертьфинале преимущество Атамурадова также было очевидным. Он снова встретился с Чан Ли и выиграл со счетом 3:0.

В полуфинале узбекский спортсмен сразился с представителем Кыргызстана Дастаном Канибек Улу. Атамурадов победил в этом бою со счетом 2:0 и вышел в финал.

Таким образом, Фирдавс Атамурадов получил возможность побороться за золотую медаль Азиатских игр в весовой категории до 60 кг.

В финале ждал соперник из Таджикистана

В решающем поединке за золотую медаль Атамурадов вышел на ринг против представителя Таджикистана Мирзобека Умарова.

В конце боя Умаров одержал победу и завоевал золото. Атамурадов завершил соревнования на втором месте.

В результате узбекский спортсмен стал вице-чемпионом КсКс летних Азиатских игр.

Это вторая серебряная медаль для делегации Узбекистана

Результат Фирдавса Атамурадова стал для делегации Узбекистана на этих Азиатских играх в Айти-Нагое второй серебряной медалью .

Стоит отметить, что смешанные боевые единоборства впервые включены в программу КсКс Азиатских игр. От имени Узбекистана в этом направлении, помимо Фирдавса Атамурадова, выступают Хилола Собирова и Нодирбек Шавкатов.

Нодирбек Шавкатов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 71 кг. Хилола Собирова вышла в финал среди женщин в весовой категории до 60 кг.

Серебро Атамурадова пополнило копилку медалей

Награда Фирдавса Атамурадова добавила еще одну медаль в общую копилку делегации Узбекистана.

Согласно данным из открытых источников, вместе с серебряной медалью Атамурадова узбекские спортсмены на соревнованиях в Айти-Нагое завоевали в общей сложности четыре медали: золото, два серебра и бронзу.

Ранее в соревнованиях по карате Абдулвахоб Рашидов завоевал золото, Хумоюнмирзо Халимов — серебро, а Нодирбек Шавкатов стал обладателем бронзовой медали по ММА.

Результат Фирдавса Атамурадова означает, что Узбекистан уже в своем первом участии в Азиатских играх по ММА завоевал медаль в финальной стадии.

Таким образом, на счету делегации Узбекистана на соревнованиях в Айти-Нагое появилась еще одна серебряная медаль. Фирдавс Атамурадов, дойдя до финала в весе до 60 кг, завершил турнир в качестве вице-чемпиона Азиатских игр.