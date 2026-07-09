Холанд вдохновлен Роналду: раскрыт необычный рацион норвежской звезды

·86·Спорт
Холанд вдохновлен Роналду: раскрыт необычный рацион норвежской звезды

Стали известны новые подробности о ежедневном режиме питания нападающего «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда.

По сообщению Те Сун, 25-летний форвард придерживается строгого рациона для поддержания физической формы. Сообщается, что его диета вдохновлена стилем Криштиану Роналду.

Холанд питается шесть раз в день

Согласно источнику, Холанд потребляет около 6000 калорий в день.

Футболист разделяет прием пищи на несколько частей, питаясь шесть раз в течение дня. Это считается важным для того, чтобы он был готов к высоким физическим нагрузкам и сохранял силу на поле.

Что входит в его рацион?

Дневной рацион Холанда очень богат и состоит из продуктов, предназначенных для организма спортсмена.

Сообщается, что в его меню присутствуют куриное мясо, макароны, бифштексы, рыба, яйца, овощи, субпродукты, сырое молоко и мед.

Футболист полностью отказался от сладостей. Его основным напитком является вода.

Джошуа Кинг: «Он ест как медведь»

Бывший нападающий сборной Норвегии Джошуа Кинг высказал интересное мнение о пищевых привычках Холанда.

«Я никогда не видел человека, который ел бы так много. Он ест как медведь», — сказал Кинг.

Эти слова еще раз подчеркивают, насколько серьезный порядок и дисциплина стоят за физической подготовкой Холанда.

Рост 195 см и вес 94 кг

На данный момент рост Эрлинга Холанда составляет 195 сантиметров, а вес — 94 килограмма.

Отмечается, что его отличная физическая форма, скорость и доминирование в штрафной площади связаны не только с тренировками, но и со строгим режимом питания.

Норвегию ждет испытание в матче с Англией

Сборная Норвегии обыграла Бразилию в 1/8 финала ЧМ-2026 и вышла в четвертьфинал.

Теперь норвежцы выйдут на поле против Англии за путевку в полуфинал. Форма и физическая подготовка Холанда могут стать одним из решающих факторов в этой игре.

Эрлинг ХоландКриштиану РоналдуМанчестер СитиДжошуа Кинг
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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