Почему Ламин Ямаль, Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд не смогут достичь уровня Месси и Роналду?

В современном футболе появление таких молодых звезд, как Ламин Ямаль, Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд, вызвало дискуссии о начале новой эры. Однако многие эксперты и бывшие игроки сомневаются, что эти таланты смогут достичь «божественных» стандартов, установленных Лионельем Месси и Криштиану Роналду. В частности, бывший игрок португальского клуба «Спортинг» Тонито подчеркнул, что главным препятствием для нового поколения является не талант, а стабильность. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Лионель Месси и Криштиану Роналду почти двадцать лет не уступали никому трон мирового футбола. Рекорды и результаты, которых они достигли, многим казались невозможными. По данным Goal.com, Тонито отметил, что, какими бы сильными ни были новые звезды, их способность удерживать свой уровень на протяжении десятилетий остается под вопросом. По его мнению, эти две легенды покорили особую вершину в истории футбола, и для приближения к ним недостаточно показать яркую игру лишь в течение нескольких сезонов.

Стабильность — критерий величия

Ламин Ямаль побил множество рекордов в составе «Барселоны» и сборной Испании, выиграл Евро-2024 и был признан лучшим молодым игроком турнира. Но, как отметил Тонито, настоящее испытание только начинается. Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе также демонстрируют свои бомбардирские качества в своих клубах, однако их главная задача — поддерживать этот темп как минимум 15 лет. «Лионель Месси и Криштиану Роналду — это другое измерение. Прежде чем говорить о других футболистах, мы должны увидеть, сколько лет они смогут удерживать этот уровень», — говорит бывший полузащитник.

Сегодня футбольный мир перешел на новый этап. Представители нового поколения пытаются повторить достижения тех двух «богов» через конкуренцию друг с другом. По мнению Тонито, одновременное появление Месси и Роналду и их игра на таком высоком уровне в течение долгого времени — уникальное явление в истории футбола. Он не верит, что кто-то в будущем сможет повторить эти результаты, хотя и признает, что может ошибаться.

Анализ перед противостоянием Испании и Португалии

В преддверии предстоящего противостояния Испании и Португалии Тонито также остановился на изменениях в составе «Ла Рохи». Хотя Ламин Ямаль остается главным источником угрозы для команды, физическое состояние и спад формы Нико Уильямса могут изменить динамику атаки команды Луиса де ла Фуэнте. Если Нико Уильямс не выйдет на поле, Испания станет командой, которая больше полагается на контроль мяча и отказывается от вертикальных атак.

В заключение можно сказать, что такие футболисты, как Ламин Ямаль, Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд, претендуют на звание лучших в свою эпоху. Однако, чтобы войти в число «бессмертных» в мире футбола, от них требуется не только выигрывать трофеи, но и, подобно Лионелью Месси и Криштиану Роналду, десятилетиями поражать болельщиков своей игрой. Пока же новое поколение остается лишь путниками, стремящимися к той самой вершине.