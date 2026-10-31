ФИДЭ объявила место проведения Чемпионата мира по рапиду и блицу 2027 года

·68·Спорт
ФИДЭ объявила место проведения Чемпионата мира по рапиду и блицу 2027 года

Международная шахматная федерация (ФИДЭ) официально доверила Турции проведение Чемпионата мира по рапиду и блицу 2027 года, который считается самым динамичным и бескомпромиссным соревнованием года. Этот глобальный шахматный форум, на котором соберутся сильнейшие гроссмейстеры планеты, пройдет в Стамбуле.

Принимая это решение, ФИДЭ особо отметила богатый опыт Турции в организации крупных международных соревнований на высоком уровне и ее современную инфраструктуру.

Календарь и формат соревнований: жаркая неделя в конце года

Турнир по традиции будет организован в последние дни года:

  • Точные даты: Участники прибудут в Стамбул 25 декабря, а поединки пройдут с 26 по 30 декабря;

  • 4 чемпионских титула: Сотни искусных гроссмейстеров сразятся за доской за четыре чемпионских титула в категориях «Опен» (мужчины) и среди женщин по рапиду и блицу;

  • Высокая интрига: Крайне ограниченное время в партиях по рапиду и блицу делает каждую секунду решающей, даря болельщикам настоящий адреналин и неожиданные сенсации.

Стамбул — центр крупного шахматного форума

Турция и ранее успешно принимала крупные турниры, занявшие важное место в истории мировых шахмат:

  • Историческая Олимпиада: В 2012 году Стамбул принимал 40-ю Всемирную шахматную олимпиаду, собравшую все сборные мира;

  • Молодежный мундиаль: Совсем недавно, в конце 2025 года, город на высоком уровне провел Чемпионат мира ФИДЭ по рапиду и блицу среди молодежи.

Ожидается, что сильнейшие шахматные звезды мира, включая искусных гроссмейстеров из Узбекистана, будут бороться в числе главных фаворитов за шахматные короны на этом престижном чемпионате, который примет Стамбул.

ФИДЕЧемпионат мира по шахматамСтамбулРапид и блиц
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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