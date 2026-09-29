Столе Сольбаккен опроверг слухи о связи Эрлинга Холанда и Манчестер Сити

·33·Спорт
Столе Сольбаккен опроверг слухи о связи Эрлинга Холанда и Манчестер Сити

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен резко отреагировал на сообщения о том, что за исключением нападающего Эрлинга Холанда от пресс-конференции стоит клуб Манчестер Сити. По информации издания ВГ, специалист назвал подобные предположения откровенной ложью и подчеркнул, что они порочат его тренерскую репутацию. Об этом сообщает Goal.com .

Конфликт возник перед матчем Лиги наций сборной Норвегии против Португалии. Согласно первоначальным планам, звездный форвард должен был ответить на вопросы представителей СМИ в субботу. Однако планы внезапно изменились, и вместо Эрлинга Холанда на пресс-конференции выступили его товарищи по команде Фредрик Эурснес и Андреас Шьелдеруп.

Подозрительное время и беспочвенные домыслы

Данное изменение совпало с периодом, когда было объявлено долгожданное судебное решение по финансовым нарушениям клуба Манчестер Сити. Эта ситуация вызвала бурные обсуждения в футбольном сообществе. Многие подозревали, что английский клуб мог оказать давление на сборную Норвегии, чтобы оградить своего главного бомбардира от неудобных вопросов.

Однако главный тренер решительно опроверг эти слухи, заявив, что вообще не общался с руководством или тренерским штабом Манчестер Сити по вопросам прессы. По его словам, представители английского клуба контактировали с ним по поводу СМИ только в тот момент, когда Холанд переходил из Боруссии Дортмунд в Манчестер Сити.

Твердая позиция главного тренера

Столе Сольбаккен объяснил, что решение оградить футболиста от давления прессы он принял исключительно сам и даже не сообщал об этом заранее самому нападающему. Он подчеркнул, что такие беспочвенные утверждения бросают тень на честь национальной сборной и его личную порядочность.

«Это ложь. Это также вредит моей репутации», — гневно прокомментировал норвежский специалист. Он добавил, что всегда стремится быть честным и отдает все силы ради команды.

Профессиональный подход на поле и результаты показали, что шум вокруг клуба и лишние разговоры не повлияли на игру нападающего. В воскресном матче Лиги наций в Осло Эрлинг Холанд вышел в стартовом составе и сумел забить свой третий гол за текущую международную паузу.

Столе СольбаккенЭрлинг ХоландМанчестер СитиНорвегияЛига наций
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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