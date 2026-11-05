Как Пирс Морган отреагировал на прощание Роналду со сборной?

Известный британский журналист и телеведущий Пирс Морган отреагировал на решение Криштиану Роналду завершить карьеру в национальной сборной Португалии. Он особо отметил эмоциональное и искреннее видеообращение 41-летнего легендарного нападающего, опубликованное в социальных сетях.

Морган высоко оценил достижения португальской звезды на международной арене, назвав его величайшей личностью в истории мирового футбола.

«Он величайший футболист в истории»: реакция Пирса Моргана

Британский журналист поделился теплыми словами о наследии футбольной легенды на своих страницах в социальных сетях:

Искренний и эмоциональный шаг: «Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в сборной в эмоциональном и искреннем видео», — написал он;

Неповторимая статистика и награды: «Он провел больше всех матчей за национальную команду — 234 игры . Забил больше всех — 146 голов . Принес Португалии три крупных трофея в ее истории»;

Итоговое признание: «Он величайший футболист в истории. Поздравляю», — завершил свою речь журналист.

23-летнее великое правление в цифрах

Путь Криштиану Роналду в составе национальной сборной золотыми буквами вписан в историю футбола: