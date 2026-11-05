Как Пирс Морган отреагировал на прощание Роналду со сборной?
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- Британский журналист Пирс Морган отреагировал на решение 41-летнего Криштиану Роналду завершить карьеру в национальной сборной Португалии, назвав его величайшей личностью в истории мирового футбола.
- Морган особо отметил, что за 23 года карьеры нападающий провел 234 матча и забил 146 голов.
- Он также подчеркнул, что футболист завоевал три крупных трофея.
Известный британский журналист и телеведущий Пирс Морган отреагировал на решение Криштиану Роналду завершить карьеру в национальной сборной Португалии. Он особо отметил эмоциональное и искреннее видеообращение 41-летнего легендарного нападающего, опубликованное в социальных сетях.
Морган высоко оценил достижения португальской звезды на международной арене, назвав его величайшей личностью в истории мирового футбола.
«Он величайший футболист в истории»: реакция Пирса Моргана
Британский журналист поделился теплыми словами о наследии футбольной легенды на своих страницах в социальных сетях:
Искренний и эмоциональный шаг: «Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в сборной в эмоциональном и искреннем видео», — написал он;
Неповторимая статистика и награды: «Он провел больше всех матчей за национальную команду — 234 игры. Забил больше всех — 146 голов. Принес Португалии три крупных трофея в ее истории»;
Итоговое признание: «Он величайший футболист в истории. Поздравляю», — завершил свою речь журналист.
23-летнее великое правление в цифрах
Путь Криштиану Роналду в составе национальной сборной золотыми буквами вписан в историю футбола:
Дебют в 2003 году: Он начал свою карьеру в футболке национальной сборной в 2003 году и на протяжении 23 лет достойно защищал честь своей родины;
Триумфы на Евро и в Лиге наций: Будучи капитаном, нападающий принес Португалии победу на чемпионате Европы 2016 года, а также дважды завоевывал главный трофей Лиги наций УЕФА;
Официальное прощание 5 ноября: 41-летний футболист 5 ноября 2026 года объявил, что пришло время передать эстафету молодому поколению, поставив точку в своей карьере на международной арене.
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