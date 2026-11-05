Как Пирс Морган отреагировал на прощание Роналду со сборной?

·51·Спорт
Как Пирс Морган отреагировал на прощание Роналду со сборной?
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Британский журналист Пирс Морган отреагировал на решение 41-летнего Криштиану Роналду завершить карьеру в национальной сборной Португалии, назвав его величайшей личностью в истории мирового футбола.
  • Морган особо отметил, что за 23 года карьеры нападающий провел 234 матча и забил 146 голов.
  • Он также подчеркнул, что футболист завоевал три крупных трофея.

Известный британский журналист и телеведущий Пирс Морган отреагировал на решение Криштиану Роналду завершить карьеру в национальной сборной Португалии. Он особо отметил эмоциональное и искреннее видеообращение 41-летнего легендарного нападающего, опубликованное в социальных сетях.

Морган высоко оценил достижения португальской звезды на международной арене, назвав его величайшей личностью в истории мирового футбола.

«Он величайший футболист в истории»: реакция Пирса Моргана

Британский журналист поделился теплыми словами о наследии футбольной легенды на своих страницах в социальных сетях:

  • Искренний и эмоциональный шаг: «Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в сборной в эмоциональном и искреннем видео», — написал он;

  • Неповторимая статистика и награды: «Он провел больше всех матчей за национальную команду — 234 игры. Забил больше всех — 146 голов. Принес Португалии три крупных трофея в ее истории»;

  • Итоговое признание: «Он величайший футболист в истории. Поздравляю», — завершил свою речь журналист.

23-летнее великое правление в цифрах

Путь Криштиану Роналду в составе национальной сборной золотыми буквами вписан в историю футбола:

  • Дебют в 2003 году: Он начал свою карьеру в футболке национальной сборной в 2003 году и на протяжении 23 лет достойно защищал честь своей родины;

  • Триумфы на Евро и в Лиге наций: Будучи капитаном, нападающий принес Португалии победу на чемпионате Европы 2016 года, а также дважды завоевывал главный трофей Лиги наций УЕФА;

  • Официальное прощание 5 ноября: 41-летний футболист 5 ноября 2026 года объявил, что пришло время передать эстафету молодому поколению, поставив точку в своей карьере на международной арене.

Криштиану РоналдуПирс МорганСборная ПортугалииФутбол
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Криштиану Роналду завершает карьеру в сборной ПортугалииКриштиану Роналду завершает карьеру в сборной ПортугалииСегодня 15:58Федерация футбола Португалии выступила с официальным заявлением по поводу Криштиану РоналдуФедерация футбола Португалии выступила с официальным заявлением по поводу Криштиану РоналдуСегодня 19:21Прощальное послание Криштиану Роналду, растрогавшее мир: слова от сердца к народу ПортугалииПрощальное послание Криштиану Роналду, растрогавшее мир: слова от сердца к народу ПортугалииСегодня 18:15Завершилась великая эпоха: Криштиану Роналду попрощался со сборной ПортугалииЗавершилась великая эпоха: Криштиану Роналду попрощался со сборной ПортугалииСегодня 16:23Громкая новость: Криштиану договорился с тренером и возвращается в сборную?Громкая новость: Криштиану договорился с тренером и возвращается в сборную?27 октября 10:20Видигал встал на сторону тренера в конфликте между Роналду и Жезушем...Видигал встал на сторону тренера в конфликте между Роналду и Жезушем...11 октября 21:21
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»