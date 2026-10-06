Голден Бой-2026: в европейском футболе началась гонка новых звезд

Кто станет главной звездой нового поколения в европейском футболе? Среди молодых талантов, выступающих за такие гранды, как «Барселона», «Реал», «Челси», «Арсенал», «ПСЖ» и «Бавария», началась гонка за ответ на этот вопрос.

Итальянское издание Туттоспорт опубликовало список претендентов на премию Голден Бой-2026. В него вошли 25 футболистов младше 21 года, выступающих в топ-лигах Европы.

Среди номинантов этого года есть как игроки, уже привлекающие внимание мирового футбола, так и таланты, чей выход на большую сцену ожидается в ближайшие годы.

Сразу несколько кандидатов из «Реала» и «Барселоны»

В опубликованном списке на Голден Бой-2026 выделяются два испанских гранда.

От «Барселоны» в число претендентов вошли Пау Кубарси, Марк Берналь и Хави Эспарт.

В составе «Реала» места в списке претендентов заняли Ян Диоманде и Эндрик. Также в качестве игрока «Реала»/«Фиорентины» среди номинантов указан Франко Мастантуоно.

Это само по себе показывает, какое большое внимание испанские гранды уделяют развитию молодых футболистов в борьбе за эту награду.

У «Челси» тоже два сильных претендента

Лондонский «Челси» также представлен в списке двумя футболистами.

Это — Йоррел Хато и Эстевао.

Особенно имя Эстевао в последнее время упоминается в числе молодых талантов, вызывающих большой интерес в мировом футболе.

Помимо «Челси», своих представителей в списке имеют также «Арсенал» и «Борнмут».

ЧК «Арсенал» защищает Майлз Льюис-Скелли, а «Борнмут» — Райан Роша и Эли Джуниор Крупи.

Полный список номинантов Голден Бой-2026

Претенденты, объявленные Туттоспорт:

Пау Кубарси — «Барселона»;

Аюб Буадди — «Манчестер Сити»;

Уоррен Заир-Эмери — «ПСЖ»;

Ян Диоманде — «Реал»;

Лука Вушкович — «Брайтон»;

Виктор Фрохольдт — «Порту»;

Майлз Льюис-Скелли — «Арсенал»;

Райан Роша — «Борнмут»;

Йоррел Хато — «Челси»;

Леннарт Карл — «Бавария»;

Эстевао — «Челси»;

Эндрик — «Реал»;

Эли Джуниор Крупи — «Борнмут»;

Джанлука Престианни — «Бенфика»;

Константинос Карецас — «Боруссия» Дортмунд;

Саид Аль-Мала — «Кельн»;

Хон Мартин — «Реал Сосьедад»;

Марк Берналь — «Барселона»;

Карим Алайбегович — «Ювентус»;

Финн Йельч — «Штутгарт»;

Харалампос Костулас — «Брайтон»;

Куаку Гаду — «Боруссия» Дортмунд;

Франко Мастантуоно — «Реал»/«Фиорентина»;

Родриго Мора — «Рома»;

Хави Эспарт — «Барселона».

Награда не за голы, а за будущее

Премия Голден Бой — это не просто индивидуальная награда. Она направлена на выявление самых ярких и перспективных представителей нового поколения в европейском футболе.

В борьбе за награду наряду с возрастом игрока большое значение имеют его участие в соревнованиях высокого уровня, влияние и темпы развития.

Поэтому показатели каждого футболиста из списка по ходу сезона имеют решающее значение.

Молодой игрок, борющийся сегодня за место в основном составе своего клуба, завтра может стать одной из величайших звезд европейского футбола.

Какая главная интрига в этом списке?

Судя по списку номинантов на Голден Бой-2026, борьба за награду ожидается чрезвычайно ожесточенной.

С одной стороны — молодые звезды «Реала» и «Барселоны», с другой — представители «Челси», «Арсенала», «Баварии», «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

Еще один интересный нюанс — наличие в списке футболистов на разных позициях. Значит, борьба за приз не ограничится только голами или результативностью в атаке.

Теперь главный вопрос один: кто среди 25 молодых талантов станет новым «Золотым мальчиком» европейского футбола?

А ответ будет зависеть от результатов по ходу сезона, индивидуальной игры и того, насколько ярко молодые футболисты смогут проявить себя на большой сцене.