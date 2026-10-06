Голден Бой-2026: в европейском футболе началась гонка новых звезд
Кто станет главной звездой нового поколения в европейском футболе? Среди молодых талантов, выступающих за такие гранды, как «Барселона», «Реал», «Челси», «Арсенал», «ПСЖ» и «Бавария», началась гонка за ответ на этот вопрос.
Итальянское издание Туттоспорт опубликовало список претендентов на премию Голден Бой-2026. В него вошли 25 футболистов младше 21 года, выступающих в топ-лигах Европы.
Среди номинантов этого года есть как игроки, уже привлекающие внимание мирового футбола, так и таланты, чей выход на большую сцену ожидается в ближайшие годы.
Сразу несколько кандидатов из «Реала» и «Барселоны»
В опубликованном списке на Голден Бой-2026 выделяются два испанских гранда.
От «Барселоны» в число претендентов вошли Пау Кубарси, Марк Берналь и Хави Эспарт.
В составе «Реала» места в списке претендентов заняли Ян Диоманде и Эндрик. Также в качестве игрока «Реала»/«Фиорентины» среди номинантов указан Франко Мастантуоно.
Это само по себе показывает, какое большое внимание испанские гранды уделяют развитию молодых футболистов в борьбе за эту награду.
У «Челси» тоже два сильных претендента
Лондонский «Челси» также представлен в списке двумя футболистами.
Это — Йоррел Хато и Эстевао.
Особенно имя Эстевао в последнее время упоминается в числе молодых талантов, вызывающих большой интерес в мировом футболе.
Помимо «Челси», своих представителей в списке имеют также «Арсенал» и «Борнмут».
ЧК «Арсенал» защищает Майлз Льюис-Скелли, а «Борнмут» — Райан Роша и Эли Джуниор Крупи.
Полный список номинантов Голден Бой-2026
Претенденты, объявленные Туттоспорт:
Пау Кубарси — «Барселона»;
Аюб Буадди — «Манчестер Сити»;
Уоррен Заир-Эмери — «ПСЖ»;
Ян Диоманде — «Реал»;
Лука Вушкович — «Брайтон»;
Виктор Фрохольдт — «Порту»;
Майлз Льюис-Скелли — «Арсенал»;
Райан Роша — «Борнмут»;
Йоррел Хато — «Челси»;
Леннарт Карл — «Бавария»;
Эстевао — «Челси»;
Эндрик — «Реал»;
Эли Джуниор Крупи — «Борнмут»;
Джанлука Престианни — «Бенфика»;
Константинос Карецас — «Боруссия» Дортмунд;
Саид Аль-Мала — «Кельн»;
Хон Мартин — «Реал Сосьедад»;
Марк Берналь — «Барселона»;
Карим Алайбегович — «Ювентус»;
Финн Йельч — «Штутгарт»;
Харалампос Костулас — «Брайтон»;
Куаку Гаду — «Боруссия» Дортмунд;
Франко Мастантуоно — «Реал»/«Фиорентина»;
Родриго Мора — «Рома»;
Хави Эспарт — «Барселона».
Награда не за голы, а за будущее
Премия Голден Бой — это не просто индивидуальная награда. Она направлена на выявление самых ярких и перспективных представителей нового поколения в европейском футболе.
В борьбе за награду наряду с возрастом игрока большое значение имеют его участие в соревнованиях высокого уровня, влияние и темпы развития.
Поэтому показатели каждого футболиста из списка по ходу сезона имеют решающее значение.
Молодой игрок, борющийся сегодня за место в основном составе своего клуба, завтра может стать одной из величайших звезд европейского футбола.
Какая главная интрига в этом списке?
Судя по списку номинантов на Голден Бой-2026, борьба за награду ожидается чрезвычайно ожесточенной.
С одной стороны — молодые звезды «Реала» и «Барселоны», с другой — представители «Челси», «Арсенала», «Баварии», «ПСЖ» и «Манчестер Сити».
Еще один интересный нюанс — наличие в списке футболистов на разных позициях. Значит, борьба за приз не ограничится только голами или результативностью в атаке.
Теперь главный вопрос один: кто среди 25 молодых талантов станет новым «Золотым мальчиком» европейского футбола?
А ответ будет зависеть от результатов по ходу сезона, индивидуальной игры и того, насколько ярко молодые футболисты смогут проявить себя на большой сцене.
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