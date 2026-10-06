Защитник Бенина признался, что у них нет тактики против Лионеля Месси

·34·Спорт
Защитник Бенина признался, что у них нет тактики против Лионеля Месси

В то время как капитан сборной Аргентины Лионель Месси готовится к одному из своих последних матчей на международной арене, его будущие соперники открыто признались, что не ломают голову над тем, какую тактику применить против легенды футбола. Как сообщает Goal.com, защитник сборной Бенина Мохамед Тиджани заявил, что у команды нет специального плана по нейтрализации аргентинского нападающего, а основное внимание уделяется получению удовольствия от этих великих моментов. Об этом сообщает Goal.com.

Ожидается, что эта встреча на стадионе «Эстадио Монументаль» в Буэнос-Айресе станет одним из прощальных выступлений звезды мирового футбола на международной арене. Сборная Бенина, занимающая 89-е место в мировом рейтинге, выйдет на поле против действующих грандов Южной Америки. В условиях, когда разница в классе и возможностях между двумя командами очевидна, представители Африки предпочитают наслаждаться футбольным праздником, а не опасаться соперника.

Признание игроков соперника

В интервью аргентинскому изданию К5Н 29-летний центральный защитник Мохамед Тиджани подчеркнул, что команде не давали никаких указаний по персональной опеке или специальному сдерживанию Лионеля Месси. Опытный футболист, ранее выступавший за «Райо Вальекано», рассказал о настрое перед стартовым свистком: «Нам не нужно опекать Месси. Мы будем наслаждаться этой игрой. У нас нет специального плана защиты против Месси, мы просто должны получить удовольствие от игры, и всё».

Удивление и уважение в стане сборной Бенина вышли далеко за рамки обычного соперничества. Представители делегации оценивают аргентинского нападающего как игрока особого уровня. Продолжая свою мысль, Мохамед Тиджани сказал: «Месси, ты бог. Для меня он лучший в мире, как я и говорил». Эту характеристику полностью поддержал и врач сборной Бенина, особо отметив, что он является величайшим футболистом планеты.

Период перемен на международной арене

Подобные товарищеские и выставочные матчи имеют важное значение для обеих команд. Главный тренер Аргентины Лионель Скалони работает над подготовкой к следующему циклу крупных турниров и обновлением состава без своего главного дирижера на поле. В свою очередь, сборная Бенина получает отличную возможность проверить свои силы против команды мирового уровня перед отборочными матчами Кубка африканских наций.

Завершение карьеры Лионеля Месси в сборной находится в центре внимания всего футбольного мира. Нападающий, который продолжит свою карьеру в «Интер Майами», делает свои последние шаги в футболке национальной команды. Футболисты из Бенина, в свою очередь, выражают радость от того, что, независимо от результата, им выпало счастье разделить поле с живой легендой.

Лионель МессиБенинМохамед ТиджаниАргентинаФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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