После прощального матча Месси главный тренер Бенина выразил резкое недовольство

Хотя последний прощальный матч Лионеля Месси в футболке национальной сборной прошел на поле в атмосфере настоящего праздника, по окончании встречи в коридоре раздевалок возник неожиданный конфликт. Главный тренер национальной сборной Бенина Гернот Рор, сыгравшей против Аргентины, открыто заявил о своем разочаровании отношением противоположной стороны и чрезмерной строгостью службы безопасности.

Африканские футболисты надеялись обменяться футболками со звездами мирового масштаба, в частности с Месси, и сделать памятные фотографии, однако эти планы потерпели полный крах.

«Даже в коридор не пустили»: Ограничения под стадионом

Наставник Бенина озвучил свои претензии по поводу ситуации, сложившейся после окончания матча:

Жесткий барьер: По окончании игры сотрудники охраны стадиона категорически не подпускали членов сборной Бенина к сектору, где располагалась раздевалка Аргентины;

Несостоявшийся обмен формами: «Мы очень хотели взять наши футболки и обменяться ими с соперником. Наши парни ждали с надеждой, мы пытались договориться, но все наши усилия пошли прахом», — сокрушался Гернот Рор;

Отсутствие возможности сфотографироваться: Даже в этот исторический день им не разрешили сделать хотя бы одну памятную фотографию с Лионелем Месси.

Получасовое ожидание с Лионелем Скалони

Гернот Рор был вынужден обратиться к наставнику сборной Аргентины Лионелю Скалони, чтобы хоть как-то смягчить ситуацию:

Память о 2018 годе: Рор передал Скалони ценную футболку с автографом Месси, которую тот оставил еще после матча чемпионата мира 2018 года (против Нигерии);

Повторный автограф: Скалони занес футболку внутрь, попросил Месси еще раз поставить подпись и вернул ее тренеру Бенина;

Терпение тренера: «Мне пришлось прождать полчаса. Ладно, для меня это не проблема, но обидно, что наши ребята остались ни с чем», — добавил тренер.

Триумф на поле и холодность за кулисами

Для справки, в этом матче сборная Аргентины одержала уверенную победу над Бенином со счетом 3:0. Месси, показавший полноценный бенефис, забил один гол и отдал две результативные передачи, красиво попрощавшись со своей сборной.

Однако это торжественное прощание легендарного капитана запомнилось членам команды-соперницы весьма неприятными и холодными организационными впечатлениями.