Миллионы поддержали, но одноклубники не отреагировали на громкий пост Роналду

На фоне разгоревшегося открытого конфликта между капитаном сборной Португалии Криштиану Роналду и главным тренером Жорже Жезушем атмосфера внутри команды стала еще более сложной. В то время как уход 41-летнего форварда из расположения сборной и его громкое заявление в социальных сетях получили поддержку миллионов людей по всему миру, члены сборной Португалии предпочли хранить полное молчание в этой ситуации.

Авторитетное португальское спортивное издание А Бола обратило внимание на этот нюанс, который свидетельствует о разрыве связей в раздевалке между бывшим капитаном и его партнерами.

Полное молчание: «Ни одного лайка или комментария»

Расследование и анализ издания раскрыли неожиданную картину в раздевалке:

Холодное отношение партнеров: Ни один из футболистов сборной Португалии не поставил лайк и не оставил комментарий под постом Роналду, в котором объяснялись причины его ухода из национальной команды;

Взятие стороны главного тренера: Аналитики объясняют такое нейтральное и осторожное поведение игроков желанием не выступать против решений главного тренера Жорже Жезуша и не подвергать опасности свое положение в команде;

Риск изоляции: Многолетний безоговорочный лидер сборной Криштиану в самые трудные для себя моменты остался в одиночестве внутри команды.

Хроника конфликта: матч 27 сентября и нарушенные обещания

Истинные причины разгоревшегося конфликта между Криштиану и главным тренером развивались следующим образом:

Матч с Норвегией: 27 сентября в матче против Норвегии Жорже Жезуш принял решение не выпускать 41-летнего нападающего на поле;

Уход из расположения: Разгневанный решением тренера, Роналду тут же покинул штаб-квартиру национальной сборной по собственной воле;

«Обещания нарушены»: Вскоре Криштиану выступил с официальным заявлением, обвинив Жезуша в нарушении взаимных договоренностей. По словам футболиста, тренер предал огласке совершенно иные мысли, нежели те, о которых они договаривались во время беседы с глазу на глаз на пресс-конференции.

Рекорд болельщиков: Глобальная аудитория на стороне легенды

Хотя коллеги по сборной предпочли промолчать, мировые фанаты не оставили Криштиану в изоляции:

Взрыв в Instagram: Опубликованный на странице Роналду пост за короткое время собрал более 18 миллионов лайков и более 62 тысяч комментариев ;

Активность в Facebook: На платформе Facebook данное заявление также вызвало более 1,5 миллиона реакций и около 62 тысяч откликов ;

Разделение болельщиков: В тысячах комментариев в социальных сетях одна сторона осуждает тренера, не проявившего уважения к великим заслугам Криштиану, а вторая напоминает, что командная дисциплина должна быть выше любого звездного статуса.

Специалисты и болельщики с глубоким сожалением наблюдают за тем, как потенциально последние шаги Криштиану Роналду — символа португальского футбола — в национальной футболке проходят в столь прохладной и скандальной атмосфере.