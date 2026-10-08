Миллионы поддержали, но одноклубники не отреагировали на громкий пост Роналду

·72·Спорт
Миллионы поддержали, но одноклубники не отреагировали на громкий пост Роналду

На фоне разгоревшегося открытого конфликта между капитаном сборной Португалии Криштиану Роналду и главным тренером Жорже Жезушем атмосфера внутри команды стала еще более сложной. В то время как уход 41-летнего форварда из расположения сборной и его громкое заявление в социальных сетях получили поддержку миллионов людей по всему миру, члены сборной Португалии предпочли хранить полное молчание в этой ситуации.

Авторитетное португальское спортивное издание А Бола обратило внимание на этот нюанс, который свидетельствует о разрыве связей в раздевалке между бывшим капитаном и его партнерами.

Полное молчание: «Ни одного лайка или комментария»

Расследование и анализ издания раскрыли неожиданную картину в раздевалке:

  • Холодное отношение партнеров: Ни один из футболистов сборной Португалии не поставил лайк и не оставил комментарий под постом Роналду, в котором объяснялись причины его ухода из национальной команды;

  • Взятие стороны главного тренера: Аналитики объясняют такое нейтральное и осторожное поведение игроков желанием не выступать против решений главного тренера Жорже Жезуша и не подвергать опасности свое положение в команде;

  • Риск изоляции: Многолетний безоговорочный лидер сборной Криштиану в самые трудные для себя моменты остался в одиночестве внутри команды.

Хроника конфликта: матч 27 сентября и нарушенные обещания

Истинные причины разгоревшегося конфликта между Криштиану и главным тренером развивались следующим образом:

  • Матч с Норвегией: 27 сентября в матче против Норвегии Жорже Жезуш принял решение не выпускать 41-летнего нападающего на поле;

  • Уход из расположения: Разгневанный решением тренера, Роналду тут же покинул штаб-квартиру национальной сборной по собственной воле;

  • «Обещания нарушены»: Вскоре Криштиану выступил с официальным заявлением, обвинив Жезуша в нарушении взаимных договоренностей. По словам футболиста, тренер предал огласке совершенно иные мысли, нежели те, о которых они договаривались во время беседы с глазу на глаз на пресс-конференции.

Рекорд болельщиков: Глобальная аудитория на стороне легенды

Хотя коллеги по сборной предпочли промолчать, мировые фанаты не оставили Криштиану в изоляции:

  • Взрыв в Instagram: Опубликованный на странице Роналду пост за короткое время собрал более 18 миллионов лайков и более 62 тысяч комментариев;

  • Активность в Facebook: На платформе Facebook данное заявление также вызвало более 1,5 миллиона реакций и около 62 тысяч откликов;

  • Разделение болельщиков: В тысячах комментариев в социальных сетях одна сторона осуждает тренера, не проявившего уважения к великим заслугам Криштиану, а вторая напоминает, что командная дисциплина должна быть выше любого звездного статуса.

Специалисты и болельщики с глубоким сожалением наблюдают за тем, как потенциально последние шаги Криштиану Роналду — символа португальского футбола — в национальной футболке проходят в столь прохладной и скандальной атмосфере.

Криштиану РоналдуЖорже ЖезушСборная Португалии по футболуA Bola
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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