Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на критику в свой адрес, заявив, что уже много лет привык к подобному отношению. Футболист сравнил выпады некоторых телеканалов и критиков в свой против с выстрелами из ружья. Об этом 23 сентября сообщили А Бола и другие спортивные издания.

Выступая на Футбольном саммите Португалии, Роналду подчеркнул, что чувствует теплое отношение к себе внутри страны.

«Я понимаю, что некоторые каналы уже несколько лет нападают на меня и пытаются уничтожить. Но у них ничего не выйдет. Для этого нужно ружье, да и то я увернусь от пули», — сказал Роналду.

41-летний футболист также отметил, что уже давно привык к критике. По его словам, мнение людей, которым он не нравится, не оказывает серьезного влияния на его карьеру.

По словам Роналду, он чувствует поддержку португальских болельщиков на стадионах, и это отношение не изменится из-за мнения отдельных критиков.

24 сентября Роналду вышел на поле в составе сборной Португалии в матче Лиги наций против Уэльса. В этой игре Жоау Феликс забил гол, и Португалия одержала победу со счетом 1:0. Гол же самого Роналду во втором тайме был отменен из-за офсайда.

В настоящее время Роналду является самым результативным игроком в истории сборной Португалии, забив за национальную команду 146 голов. Он выступает за сборную с 2003 года. Вместе с Португалией он стал чемпионом Европы 2016 года, а также победителем Лиги наций в 2019 и 2025 годах.

В настоящее время Роналду также приближается к отметке в 1000 голов за карьеру. По состоянию на 23 сентября он сообщил, что забил в общей сложности 979 голов за клубы и сборную.