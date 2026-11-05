Завершилась великая эпоха: Криштиану Роналду попрощался со сборной Португалии

Один из величайших футболистов в истории мирового спорта Криштиану Роналду официально объявил о завершении карьеры в национальной сборной Португалии. 5 ноября 2026 года звездный футболист опубликовал специальное видеообращение на своих официальных страницах в социальных сетях, в котором сообщил, что ставит точку в своей славной 23-летней карьере в составе сборной.

Это неожиданное и историческое решение потрясло не только португальских болельщиков, но и всё мировое футбольное сообщество.

Причина ухода из сборной: разговор с Жезушем и федерацией

Решение футбольной звезды не было случайным:

Уход со сборов и беседа: Стало известно, что Криштиану покинул расположение сборной после пресс-конференции главного тренера Жорже Жезуша и важного разговора с президентом Федерации футбола Португалии Педру Проэнсой;

Принятие решения: Именно после этих переговоров и обсуждений футболист пришел к окончательному выводу о необходимости завершить выступления на международной арене и уступить дорогу новому поколению.

Величайший рекордсмен в истории: 234 матча и 146 голов

В футболке национальной сборной Криштиану Роналду установил абсолютные рекорды не только для своей страны, но и в мировом масштабе:

Мировые рекорды: Роналду провел в составе Португалии в общей сложности 234 матча и забил 146 голов — это абсолютный и неповторимый мировой рекорд в истории национальных сборных;

23 года преданности: Его дебют в сборной состоялся в далеком августе 2003 года, и его карьера продлилась ровно 23 года.

Огромные победы и завоеванные трофеи

Под капитанством Роналду Португалия добилась своих первых крупных международных титулов в истории:

Чемпион Европы (Евро-2016): На полях Франции команда впервые в своей истории завоевала золотые медали чемпионата Европы;

Двукратный триумфатор Лиги наций: Также он поднимал над головой главный трофей Лиги наций УЕФА в 2019 и 2025 годах, сделав свою сборную сильнейшей на континенте.

С уходом Криштиану Роналду в португальском футболе завершилась целая золотая эпоха, но его имя и великое наследие навсегда вписаны в страницы истории.