Завершилась великая эпоха: Криштиану Роналду попрощался со сборной Португалии

·108·Спорт
Завершилась великая эпоха: Криштиану Роналду попрощался со сборной Португалии
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  • Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в национальной сборной Португалии 5 ноября 2026 года после 23 лет выступлений.
  • Футболист принял это решение после переговоров с главным тренером Жорже Жезушем и президентом федерации Педру Проэнсо с целью уступить дорогу молодым игрокам.
  • Он установил мировой рекорд, проведя в составе сборной 234 матча и забив 146 голов.

Один из величайших футболистов в истории мирового спорта Криштиану Роналду официально объявил о завершении карьеры в национальной сборной Португалии. 5 ноября 2026 года звездный футболист опубликовал специальное видеообращение на своих официальных страницах в социальных сетях, в котором сообщил, что ставит точку в своей славной 23-летней карьере в составе сборной.

Это неожиданное и историческое решение потрясло не только португальских болельщиков, но и всё мировое футбольное сообщество.

Причина ухода из сборной: разговор с Жезушем и федерацией

Решение футбольной звезды не было случайным:

  • Уход со сборов и беседа: Стало известно, что Криштиану покинул расположение сборной после пресс-конференции главного тренера Жорже Жезуша и важного разговора с президентом Федерации футбола Португалии Педру Проэнсой;

  • Принятие решения: Именно после этих переговоров и обсуждений футболист пришел к окончательному выводу о необходимости завершить выступления на международной арене и уступить дорогу новому поколению.

Величайший рекордсмен в истории: 234 матча и 146 голов

В футболке национальной сборной Криштиану Роналду установил абсолютные рекорды не только для своей страны, но и в мировом масштабе:

  • Мировые рекорды: Роналду провел в составе Португалии в общей сложности 234 матча и забил 146 голов — это абсолютный и неповторимый мировой рекорд в истории национальных сборных;

  • 23 года преданности: Его дебют в сборной состоялся в далеком августе 2003 года, и его карьера продлилась ровно 23 года.

Огромные победы и завоеванные трофеи

Под капитанством Роналду Португалия добилась своих первых крупных международных титулов в истории:

  • Чемпион Европы (Евро-2016): На полях Франции команда впервые в своей истории завоевала золотые медали чемпионата Европы;

  • Двукратный триумфатор Лиги наций: Также он поднимал над головой главный трофей Лиги наций УЕФА в 2019 и 2025 годах, сделав свою сборную сильнейшей на континенте.

С уходом Криштиану Роналду в португальском футболе завершилась целая золотая эпоха, но его имя и великое наследие навсегда вписаны в страницы истории.

Криштиану Роналдусборная Португалии по футболуЖорже ЖезушПедру Проэнса
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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