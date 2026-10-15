Эгнатия — Мидтьюлланн: составы и текстовая трансляция

·2·Спорт
Эгнатия — Мидтьюлланн: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: ЭгнатияМидтьюлланн. Начало матча: 15 октября, 21:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Эгнатия»: 98. Дайсинани М., 2. Аджесса Д., 10. Альбанезе А., 6. Алекси А. (капитан), 33. Битри Э., 77. Груда И., 22. Хайме Г., 17. Крьезиу А., 20. Лукили К., 28. Сота Э., 29. Яго А.

Главный тренер «Эгнатия»: Деде Н.

Стартовый состав «Мидтьюлланн»: 25. Баккер Н., 8. Биллинг Ф., 21. Кастильо Д., 10. Чо Гю Сон, 4. Диао О., 38. Эмефиле Дж., 20. Хон Хён Сок, 5. Кристенсен Р. (капитан), 98. Мартинес Д., 9. Райович М., 22. Сёренсен М. Б.

Главный тренер «Мидтьюлланн»: Тулльберг М.

ЭгнатияМидтьюлланнЛига конференций
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Слован Братислава — Штутгарт: составы и текстовая трансляцияСлован Братислава — Штутгарт: составы и текстовая трансляцияВчера 23:41Манчестер Сити — ПСЖ: составы и текстовая трансляцияМанчестер Сити — ПСЖ: составы и текстовая трансляцияВчера 23:41Шахтёр Донецк — АЕК Афины: составы и текстовая трансляцияШахтёр Донецк — АЕК Афины: составы и текстовая трансляцияВчера 23:41Будё-Глимт — Дортмунд: составы и текстовая трансляцияБудё-Глимт — Дортмунд: составы и текстовая трансляцияВчера 23:41АС Рома — Реал Мадрид: составы и текстовая трансляцияАС Рома — Реал Мадрид: составы и текстовая трансляцияВчера 23:41Бетис — Порту: составы и текстовая трансляцияБетис — Порту: составы и текстовая трансляцияВчера 23:41
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Зарубежный эксперт подверг критике шаги «Большого узбека» в профессиональном боксе
Зарубежный эксперт подверг критике шаги «Большого узбека» в профессиональном боксе
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия