Эгнатия — Мидтьюлланн: составы и текстовая трансляция
Лига конференций: Эгнатия — Мидтьюлланн. Начало матча: 15 октября, 21:45 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Эгнатия»: 98. Дайсинани М., 2. Аджесса Д., 10. Альбанезе А., 6. Алекси А. (капитан), 33. Битри Э., 77. Груда И., 22. Хайме Г., 17. Крьезиу А., 20. Лукили К., 28. Сота Э., 29. Яго А.
Главный тренер «Эгнатия»: Деде Н.
Стартовый состав «Мидтьюлланн»: 25. Баккер Н., 8. Биллинг Ф., 21. Кастильо Д., 10. Чо Гю Сон, 4. Диао О., 38. Эмефиле Дж., 20. Хон Хён Сок, 5. Кристенсен Р. (капитан), 98. Мартинес Д., 9. Райович М., 22. Сёренсен М. Б.
Главный тренер «Мидтьюлланн»: Тулльберг М.
Комментарии 0
…