Комо — Сассуоло: составы и текстовая трансляция

·24·Спорт
Комо — Сассуоло: составы и текстовая трансляция

Серия A: КомоСассуоло. Начало матча: 24 октября, 18:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Комо»: 1. Бюте Ж., 20. Батурина М., 8. Какере М., 27. Коуту Я., 7. Да Кунья Л., 9. Дувикас А., 16. Кайки, 53. Камбвала В., 2. Кемпф М. О., 5. Перроне М., 21. Риччи С.

Запасные «Комо»: 42. Аддаи Дж., 13. Доссена А., 18. Гольданига Э., 15. Лахдо А., 6. Милья Л., 10. Пас Н., 4. Рамон Ж., 97. Санчес Р., 28. Смолчич И., 3. Валье А., 22. Вигорито М.

Главный тренер «Комо»: Фабрегас С.

Стартовый состав «Сассуоло»: 80. Турати С., 17. Аджич В., 50. Бакола Д., 10. Берарди Д., 9. Боуи К., 15. Чалета-Цар Д., 5. Канде Ф., 25. Домингес Б., 18. Матич Н., 33. Обрадор Р., 20. Ван дер Бремпт И.

Запасные «Сассуоло»: 46. Чинквеграно С., 3. Дойг Дж., 94. Эспозито С., 8. Гион А., 45. Лорьянте А., 35. Липани Л., 49. Мурич А., 26. Оденталь К., 77. Пьерини Н., 12. Саталино Дж., 19. Шеллеруп Л., 55. Сулемана И., 42. Торстведт К., 7. Вольпато К., 6. Валюкевич С.

Главный тренер «Сассуоло»: Аквилани А.

КомоСассуолоСерия A
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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