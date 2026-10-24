«Выиграть деньги у Трампа было бы здорово»: Джастин Гэтжи хочет сыграть в гольф с Трампом на ставку

Звезда легкого веса UFC Джастин Гэтжи президент США Дональд Трамп выразил желание сразиться на поле для гольфа, отметив, что их поединок может пройти с денежной ставкой.

В недавнем интервью журналистке Дестини Маккаббин американский боец поделился подробностями теплой встречи в Белом доме и рассказал, что Трамп лично пригласил его сыграть в гольф.

«Обед в Белом доме и предложение Трампа»: как состоялась договоренность?

Гэтжи недавно принял участие в благотворительном турнире по гольфу, организованном бывшим чемпионом UFC Максом Холлоуэем, еще раз продемонстрировав свою любовь к этому виду спорта:

Семейный визит в Белый дом: Около трех недель назад боец в сопровождении родителей посетил Белый дом, где пообедал вместе с президентом США;

Личное приглашение от президента: «Он сказал мне, что мы должны сыграть в гольф. Мы не близкие друзья, но Трамп — настоящий фанат этой игры. Когда мы обедали с моими родителями, он предложил сыграть на деньги», — вспоминает Гэтжи;

«Удовольствие от выигрыша денег»: «Я поддержал идею со ставкой. Победить президента США и выиграть у него деньги было бы просто потрясающе», — добавил спортсмен.

Интересы вне октагона: Гэтжи и поля для гольфа

Помимо единоборств, Джастин Гэтжи серьезно увлекается гольфом:

Опытный организатор: На сегодняшний день спортсмен успел провести четыре благотворительных турнира по гольфу;

Следующее мероприятие: Его следующий авторский турнир запланирован на ноябрь в штате Аризона.

Для Гэтжи, который уже выступал на поле со многими известными партнерами, матч на ставку с Дональдом Трампом является одной из главных спортивных целей.