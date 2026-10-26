«Навбахор» завоевал 3 очка в Ургенче и укрепил позиции в тройке лидеров
В одном из центральных матчей, завершивших 25-й тур Суперлиги Узбекистана, наманганский клуб «Навбахор» на выезде встретился с «Хорезмом». Подопечные Тимура Кападзе одержали уверенную победу со счетом 2:1 в интересном и бескомпромиссном поединке, прошедшем на стадионе «Хорезм СМ».
Этот успех позволил наманганцам довести количество своих очков до 49, еще больше укрепиться на 3-й строчке турнирной таблицы и сократить отставание от занимающего второе место «Пахтакора» (53 очка) до 4 очков. Представители оазиса с 23 очками остались в опасной зоне на 15-м месте.
Быстрый автогол, мастерство Норчаева и ответный удар
Встреча началась с неожиданной быстрой атаки гостей и серии голов:
3-я минута — неожиданный старт (автогол): Едва пошла 3-я минута игры, как защитник «Хорезма» Аброр Хусинов допустил ошибку, поразив собственные ворота и выведя «соколов» вперед;
35-я минута — гол Хусаина Норчаева: Усилив атаки, «Навбахор» под занавес первого тайма довел счет до уверенного — основной нападающий команды Хусаин Норчаев точно поразил ворота;
57-я минута — удар Тавареша, подаривший надежду: Во втором тайме хозяева поля активизировались, и на 57-й минуте легионер Рафаэль Тавареш сократил отставание, вернув интригу. Однако в оставшееся время подопечные Кападзе сумели удержать победный счет.
Суперлига. Матч 25-го тура в цифрах
Показатель
«Хорезм»
«Навбахор»
Итоговый счет
1
2
Голы
Рафаэль Тавареш (57)
Аброр Хусинов (3, автогол), Хусаин Норчаев (35)
Главный тренер
—
Набранные очки
23 очка (15-е место)
49 очков (3-е место)
Место проведения
Стадион «Хорезм СМ»
26 октября 2026 года
За несколько туров до конца сезона эта выездная победа «Навбахора» позволяет команде прочно закрепиться в числе призеров и продолжить борьбу за серебряные медали до самого конца.
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