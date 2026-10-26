«Навбахор» завоевал 3 очка в Ургенче и укрепил позиции в тройке лидеров

·42·Спорт
«Навбахор» завоевал 3 очка в Ургенче и укрепил позиции в тройке лидеров

В одном из центральных матчей, завершивших 25-й тур Суперлиги Узбекистана, наманганский клуб «Навбахор» на выезде встретился с «Хорезмом». Подопечные Тимура Кападзе одержали уверенную победу со счетом 2:1 в интересном и бескомпромиссном поединке, прошедшем на стадионе «Хорезм СМ».

Этот успех позволил наманганцам довести количество своих очков до 49, еще больше укрепиться на 3-й строчке турнирной таблицы и сократить отставание от занимающего второе место «Пахтакора» (53 очка) до 4 очков. Представители оазиса с 23 очками остались в опасной зоне на 15-м месте.

Быстрый автогол, мастерство Норчаева и ответный удар

Встреча началась с неожиданной быстрой атаки гостей и серии голов:

  • 3-я минута — неожиданный старт (автогол): Едва пошла 3-я минута игры, как защитник «Хорезма» Аброр Хусинов допустил ошибку, поразив собственные ворота и выведя «соколов» вперед;

  • 35-я минута — гол Хусаина Норчаева: Усилив атаки, «Навбахор» под занавес первого тайма довел счет до уверенного — основной нападающий команды Хусаин Норчаев точно поразил ворота;

  • 57-я минута — удар Тавареша, подаривший надежду: Во втором тайме хозяева поля активизировались, и на 57-й минуте легионер Рафаэль Тавареш сократил отставание, вернув интригу. Однако в оставшееся время подопечные Кападзе сумели удержать победный счет.

Суперлига. Матч 25-го тура в цифрах

Показатель

«Хорезм»

«Навбахор»

Итоговый счет

1

2

Голы

Рафаэль Тавареш (57)

Аброр Хусинов (3, автогол), Хусаин Норчаев (35)

Главный тренер

Тимур Кападзе

Набранные очки

23 очка (15-е место)

49 очков (3-е место)

Место проведения

Стадион «Хорезм СМ»

26 октября 2026 года

За несколько туров до конца сезона эта выездная победа «Навбахора» позволяет команде прочно закрепиться в числе призеров и продолжить борьбу за серебряные медали до самого конца.

Суперлига УзбекистанаНавбахорХусаин НорчаевТимур Кападзе
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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