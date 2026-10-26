Президент встретился с кинематографистами: управление кино переходит в ведение Министерства культуры

·43·Культура
Президент встретился с кинематографистами: управление кино переходит в ведение Министерства культуры

В Узбекистане механизмы управления, финансирования и создания фильмов в сфере кино полностью пересматриваются, а Агентство кинематографии официально ликвидируется. Президент Шавкат Мирзиёев на встрече с деятелями сферы на киностудии «Узбекфильм» объявил о важных реформах, направленных на перестройку национальной киноиндустрии на основе рыночных принципов.

Отныне государство отказывается от роли заказчика в кино и становится партнером, оказывающим финансовую поддержку творцам и частным студиям через субсидии.

Новый департамент в министерстве вместо агентства

В целях оптимизации системы управления проводится ряд административных изменений:

  • Полномочия у Министерства культуры: государственная политика в сфере кино полностью передается Министерству культуры;

  • Департамент киноискусства: статус руководителя нового департамента, создаваемого в структуре министерства, будет приравнен к статусу заместителя министра;

  • Месячный срок: ответственным лицам поручено в течение месяца наладить деятельность департамента, а также ликвидировать Агентство кинематографии и входящие в его состав организации.

Новая национальная кинокомпания «Узбекфильм»: главный оператор, не производящий фильмы

Государственное учреждение «Узбекфильм» будет выведено из прежнего статуса и преобразовано в национальную кинокомпанию, работающую на основе современной бизнес-модели:

  • Производство полностью в частном секторе: новая компания не будет непосредственно снимать кино — этот процесс на 100 процентов передается свободному частному сектору;

  • Продвижение и международный рынок: кинокомпания станет главным оператором, занимающимся отбором и финансированием перспективных проектов, а также выводом фильмов на международные рынки и престижные фестивали;

  • Старт в течение недели: определено, что новая структура начнет свою работу в течение недели, а со следующего года ей будут выделяться постоянные средства из государственного бюджета.

Президент встретился с кинематографистами: управление кино переходит в ведение Министерства культуры

От госзаказа — к системе субсидий

Президент подчеркнул, что устаревшая практика технических заданий при финансировании фильмов будет отменена:

  • Творческая свобода: при производстве фильмов на первый план выходят не технические шаблоны, а творческий процесс и сила идеи;

  • Механизм субсидий: «Отныне государство будет не заказчиком фильма, а надежным партнером творцов и частного сектора», — подчеркнул глава государства;

  • Оперативное внедрение: эта новая модель финансирования будет полностью разработана в течение месяца.

«Киногородок» на 10 гектарах и санаторий «Кохинур» для творцов

Установлены конкретные планы по материально-технической базе и социальной поддержке сферы кино:

  • Индустриальный кластер: на 10 гектарах территории «Узбекфильма» будет создан единый «Киногородок», где будут сосредоточены киноуслуги, а также построен современный центр дубляжа и озвучивания;

  • Строительство начнется весной: мастер-план городка будет готов через два месяца, а строительные работы начнутся в марте 2027 года;

  • Передан санаторий «Кохинур»: современно отремонтированный санаторий «Кохинур» в Куйичирчикском районе полностью передается в распоряжение кинематографистов;

  • 300 бесплатных путевок в год: не менее 300 сотрудников, работающих в сфере, ежегодно смогут лечиться и отдыхать в республиканских санаториях за счет государства.

Новая система в киноиндустрии Узбекистана

Направление

Прежняя система

Новый порядок

Орган управления

Агентство кинематографии

Министерство культуры (Департамент киноискусства)

Производство фильмов

Государственные студии и заказы

Полностью частный сектор

Финансирование

На основе госзаказа

Через субсидии и отбор проектов

Статус «Узбекфильм»

Государственный кинопроизводитель

Национальная кинокомпания (главный оператор и промоутер)

Инфраструктура

Устаревшие здания студий

«Киногородок» на 10 гектарах и новый центр дубляжа

Агентство кинематографииУзбекфильмШавкат МирзиёевМинистерство культуры
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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