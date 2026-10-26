Президент встретился с кинематографистами: управление кино переходит в ведение Министерства культуры

В Узбекистане механизмы управления, финансирования и создания фильмов в сфере кино полностью пересматриваются, а Агентство кинематографии официально ликвидируется. Президент Шавкат Мирзиёев на встрече с деятелями сферы на киностудии «Узбекфильм» объявил о важных реформах, направленных на перестройку национальной киноиндустрии на основе рыночных принципов.

Отныне государство отказывается от роли заказчика в кино и становится партнером, оказывающим финансовую поддержку творцам и частным студиям через субсидии.

Новый департамент в министерстве вместо агентства

В целях оптимизации системы управления проводится ряд административных изменений:

Полномочия у Министерства культуры: государственная политика в сфере кино полностью передается Министерству культуры;

Департамент киноискусства: статус руководителя нового департамента, создаваемого в структуре министерства, будет приравнен к статусу заместителя министра;

Месячный срок: ответственным лицам поручено в течение месяца наладить деятельность департамента, а также ликвидировать Агентство кинематографии и входящие в его состав организации.

Новая национальная кинокомпания «Узбекфильм»: главный оператор, не производящий фильмы

Государственное учреждение «Узбекфильм» будет выведено из прежнего статуса и преобразовано в национальную кинокомпанию, работающую на основе современной бизнес-модели:

Производство полностью в частном секторе: новая компания не будет непосредственно снимать кино — этот процесс на 100 процентов передается свободному частному сектору;

Продвижение и международный рынок: кинокомпания станет главным оператором, занимающимся отбором и финансированием перспективных проектов, а также выводом фильмов на международные рынки и престижные фестивали;

Старт в течение недели: определено, что новая структура начнет свою работу в течение недели, а со следующего года ей будут выделяться постоянные средства из государственного бюджета.

От госзаказа — к системе субсидий

Президент подчеркнул, что устаревшая практика технических заданий при финансировании фильмов будет отменена:

Творческая свобода: при производстве фильмов на первый план выходят не технические шаблоны, а творческий процесс и сила идеи;

Механизм субсидий: «Отныне государство будет не заказчиком фильма, а надежным партнером творцов и частного сектора», — подчеркнул глава государства;

Оперативное внедрение: эта новая модель финансирования будет полностью разработана в течение месяца.

«Киногородок» на 10 гектарах и санаторий «Кохинур» для творцов

Установлены конкретные планы по материально-технической базе и социальной поддержке сферы кино:

Индустриальный кластер: на 10 гектарах территории «Узбекфильма» будет создан единый «Киногородок», где будут сосредоточены киноуслуги, а также построен современный центр дубляжа и озвучивания;

Строительство начнется весной: мастер-план городка будет готов через два месяца, а строительные работы начнутся в марте 2027 года;

Передан санаторий «Кохинур»: современно отремонтированный санаторий «Кохинур» в Куйичирчикском районе полностью передается в распоряжение кинематографистов;

300 бесплатных путевок в год: не менее 300 сотрудников, работающих в сфере, ежегодно смогут лечиться и отдыхать в республиканских санаториях за счет государства.

Новая система в киноиндустрии Узбекистана