Откровенное признание Шавката Мирзиёева: «Я вырос в деревне и никогда не забуду те дни»

·63·Культура
Откровенное признание Шавката Мирзиёева: «Я вырос в деревне и никогда не забуду те дни»

Президент Шавкат Мирзиёев во время встречи с кинематографистами откровенно и искренне высказался об истории национального киноискусства, месте узбекских фильмов, некогда прославившихся на весь мир, в душе народа, а также о тяжелом периоде кризиса, с которым впоследствии столкнулась киностудия.

Вспоминая годы своего детства, глава государства через трогательные воспоминания раскрыл, насколько ценной и трудной была любовь к кино для сельских жителей.

«Смотрели часовой фильм пять часов»: Воспоминания о детстве

Подчеркнув, что независимо от должности он всегда остается с простым народом, президент вспомнил атмосферу кино и махалли в детстве:

  • Зрители на дереве: «В нашей деревне был один кинотеатр, но он не вмещал всех желающих. Мы смотрели кино, забравшись на дерево»;

  • Свет гас 15 раз: «После начала фильма свет гас 15 раз. В итоге часовой фильм мы смотрели пять часов. Мы прошли через такие дни»;

  • Незабываемое детство: «Я никогда не забуду те свои дни: ни свою школу, ни тот наш кинозал, ни то, как мы сидели на деревьях, ни то, как из-за отсутствия стадиона мы играли в футбол по ночам до крови на ногах», — сказал глава государства.

Шедевры, занявшие место в сердцах, и школа независимости

Было особо отмечено, что национальное киноискусство стало неотъемлемой частью каждого узбекского дома:

  • Классическая сокровищница: Даже один кадр или знакомая мелодия из таких шедевров, как «Махалляда дув-дув гап» («Слухи в махалле»), «Минувшие дни», «Озорник», «Дуэль под чинарой», «Суюнчи» («Радость»), возвращают человека в детство, напоминают о родной махалле;

  • Преемственность в годы независимости: Творцы, продолжив эту школу, смогли создать полюбившиеся народу произведения, такие как «Абдулладжан», «Поля, оставшиеся от отца», «Дильхирож», «Ватан» («Родина»), «Юрта».

«Мыло и шпатлевка от Узбекфильма»: Как восстановили студию?

На встрече также прямо говорилось о тяжелом периоде недавнего прошлого, когда «Узбекфильм» пришел в упадок:

  • Упадок 10-летней давности: Напомнив о том, что территория киностудии была разграблена, президент подчеркнул: «Кто помнит состояние киностудии с такой великой историей 10 лет назад? Вы не забыли разговоры о “мыле от Узбекфильма”, “шпатлевке от Узбекфильма”, “краске от Узбекфильма”»;

  • Восстановление и реформы: Прекращение превращения творческого дома в промышленные отходы и мастерские, восстановление студии и создание достойных условий для кинематографистов с первых дней реформ стали главной целью.

Глава государства отметил, что реформы по возрождению узбекского кино и его выводу на уровень современной индустрии будут последовательно продолжаться.

Шавкат МирзиёевУзбекфильмУзбекское кино
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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