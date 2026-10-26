На территории «Узбекфильма» будет построен современный киностудийный городок

·37·Культура
На территории «Узбекфильма» будет построен современный киностудийный городок

На территории киностудии «Узбекфильм» площадью 10 гектаров будет создан «Киногородок Узбекфильма». Об этом было объявлено 26 октября на встрече Президента Шавката Мирзиёева с деятелями киноискусства.

Новый киногородок станет единым индустриальным кластером, объединяющим услуги в сфере кино. В нем также будет построен центр дубляжа и озвучивания, оснащенный современными технологиями.

Согласно намеченному плану, в течение двух месяцев будет привлечена квалифицированная проектная организация для разработки генерального плана и проектно-сметной документации киногородка. Начало строительных работ запланировано на март 2027 года.

Также дано поручение выставить на открытые торги неиспользуемые государственные активы в системе киноиндустрии.

На встрече также было уделено внимание вопросу социальной поддержки кинематографистов. Отмечается, что санаторий «Кохинур» в Куйичирчикском районе будет полностью передан в распоряжение деятелей кино. Это учреждение, недавно отремонтированное и оснащенное в соответствии с современными требованиями, будет служить местом для их отдыха и работы над творческими идеями.

Кроме того, ежегодно не менее 300 сотрудникам, работающим в сфере кино, будут выделяться путевки для бесплатного отдыха и лечения в санаториях республики.

УзбекфильмШавкат МирзиёевКиногородок УзбекфильмаАгентство кинематографии
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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