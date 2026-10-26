На территории «Узбекфильма» будет построен современный киностудийный городок

На территории киностудии «Узбекфильм» площадью 10 гектаров будет создан «Киногородок Узбекфильма». Об этом было объявлено 26 октября на встрече Президента Шавката Мирзиёева с деятелями киноискусства.

Новый киногородок станет единым индустриальным кластером, объединяющим услуги в сфере кино. В нем также будет построен центр дубляжа и озвучивания, оснащенный современными технологиями.

Согласно намеченному плану, в течение двух месяцев будет привлечена квалифицированная проектная организация для разработки генерального плана и проектно-сметной документации киногородка. Начало строительных работ запланировано на март 2027 года.

Также дано поручение выставить на открытые торги неиспользуемые государственные активы в системе киноиндустрии.

На встрече также было уделено внимание вопросу социальной поддержки кинематографистов. Отмечается, что санаторий «Кохинур» в Куйичирчикском районе будет полностью передан в распоряжение деятелей кино. Это учреждение, недавно отремонтированное и оснащенное в соответствии с современными требованиями, будет служить местом для их отдыха и работы над творческими идеями.

Кроме того, ежегодно не менее 300 сотрудникам, работающим в сфере кино, будут выделяться путевки для бесплатного отдыха и лечения в санаториях республики.