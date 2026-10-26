В Намангане 104-летний Ахмаджон-ота окружен заботой более 130 потомков (видео)
Житель Учкурганского района Наманганской области Ахмаджон-ота Маллабоев сегодня перешагнул вековой рубеж и наслаждается благословенными 104 годами жизни. Согласно официальным документам, уважаемый аксакал родился 17 марта 1922 года в городе Чартак и признан одним из самых пожилых и почитаемых людей в нашей стране.
Всю свою жизнь он честно трудился, заслужив уважение народа, и сейчас, находясь в кругу своей большой семьи, живет в любви и заботе детей, внуков и правнуков, благодаря Всевышнего за каждый прожитый день.
Опора для 134 детей, внуков и правнуков
За свою долгую жизнь Ахмаджон-ота основал огромный и дружный род:
Защита для 9 сыновей: Из 10 сыновей, которых воспитал аксакал, сегодня живы 9, которые продолжают получать отцовское благословение;
40 внуков и 85 правнуков: Количество внуков, являющихся радостью семьи, достигло 40, а правнуков — 85;
В окружении огромного рода: В доме аксакала, который возглавляет более 130 прямых потомков, всегда многолюдно, царит атмосфера праздника и душевных бесед.
Благодатная старость ровесника века
Паспортные данные аксакала и его бодрое состояние стали широко обсуждаться в социальных сетях, вызывая восхищение у многих:
17 марта 1922 года: Аксакал родился в начале XX века, в сложный исторический период, мужественно преодолев множество тяжелых испытаний, годы войны и восстановления;
Спокойствие и здоровье: Несмотря на то, что ему перевалило за сто лет, он ведет искренние беседы с членами своей семьи и всегда благословляет молодежь, желая мира, благополучия и благодарности;
Добрые пожелания: Наши соотечественники желают такому благородному человеку еще большего долголетия и мечтают, чтобы каждый человек дожил до таких почтенных лет, наслаждаясь старостью в окружении своих потомков.
Краткая информация об Ахмаджоне-ота Маллабоеве
Показатель
Детали
ФИО
Маллабоев Ахмаджон
Дата и место рождения
17 марта 1922 года, город Чартак
Адрес проживания
Возраст
104 года
Дети
10 сыновей (9 живы)
Внуки и правнуки
40 внуков, 85 правнуков
Комментарии 0
…