В Намангане 104-летний Ахмаджон-ота окружен заботой более 130 потомков (видео)

·1·Общество
В Намангане 104-летний Ахмаджон-ота окружен заботой более 130 потомков (видео)

Житель Учкурганского района Наманганской области Ахмаджон-ота Маллабоев сегодня перешагнул вековой рубеж и наслаждается благословенными 104 годами жизни. Согласно официальным документам, уважаемый аксакал родился 17 марта 1922 года в городе Чартак и признан одним из самых пожилых и почитаемых людей в нашей стране.

Всю свою жизнь он честно трудился, заслужив уважение народа, и сейчас, находясь в кругу своей большой семьи, живет в любви и заботе детей, внуков и правнуков, благодаря Всевышнего за каждый прожитый день.

Опора для 134 детей, внуков и правнуков

За свою долгую жизнь Ахмаджон-ота основал огромный и дружный род:

  • Защита для 9 сыновей: Из 10 сыновей, которых воспитал аксакал, сегодня живы 9, которые продолжают получать отцовское благословение;

  • 40 внуков и 85 правнуков: Количество внуков, являющихся радостью семьи, достигло 40, а правнуков — 85;

  • В окружении огромного рода: В доме аксакала, который возглавляет более 130 прямых потомков, всегда многолюдно, царит атмосфера праздника и душевных бесед.

Благодатная старость ровесника века

Паспортные данные аксакала и его бодрое состояние стали широко обсуждаться в социальных сетях, вызывая восхищение у многих:

  • 17 марта 1922 года: Аксакал родился в начале XX века, в сложный исторический период, мужественно преодолев множество тяжелых испытаний, годы войны и восстановления;

  • Спокойствие и здоровье: Несмотря на то, что ему перевалило за сто лет, он ведет искренние беседы с членами своей семьи и всегда благословляет молодежь, желая мира, благополучия и благодарности;

  • Добрые пожелания: Наши соотечественники желают такому благородному человеку еще большего долголетия и мечтают, чтобы каждый человек дожил до таких почтенных лет, наслаждаясь старостью в окружении своих потомков.

Краткая информация об Ахмаджоне-ота Маллабоеве

Показатель

Детали

ФИО

Маллабоев Ахмаджон

Дата и место рождения

17 марта 1922 года, город Чартак

Адрес проживания

Наманганская область, Учкурганский район

Возраст

104 года

Дети

10 сыновей (9 живы)

Внуки и правнуки

40 внуков, 85 правнуков

Ахмаджон МаллабоевУчкурганский районНаманганская областьдолгожители
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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