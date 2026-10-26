Стало известно число узбекистанцев, въехавших в Россию с целью работы

В первом полугодии 2026 года более 1,1 миллиона граждан Узбекистана въехали в Россию с целью работы. По этому показателю Узбекистан занял первое место среди других стран. Об этом 26 октября сообщило агентство ТАСС со ссылкой на данные Министерства внутренних дел России.

Согласно данным издания, в январе–июне 1 миллион 178 тысяч 609 граждан Узбекистана въехали в Россию с целью работы. Однако эта цифра отражает не количество отдельных лиц, а число въездов, при которых целью поездки была указана работа.

Второе место в рейтинге занял Таджикистан. Граждане этой страны въезжали в Россию с целью работы 494 тысячи 518 раз. Кыргызстан занял третье место с 289 тысячами 61 въездом.

Также граждане Казахстана въезжали в Россию с целью работы 122 тысячи 654 раза, Китая — 89 тысяч 656, Армении — 88 тысяч 629, Азербайджана — 62 тысячи 440, Индии — 27 тысяч 419, Туркменистана — 13 тысяч 428 и Турции — 8 тысяч 360 раз.

Согласно информации, порядок трудоустройства в России различается в зависимости от гражданства. Граждане Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана должны получать патент на работу. Граждане Кыргызстана, Казахстана и Армении в рамках Евразийского экономического союза освобождены от получения патента. Гражданам Китая, Индии, Туркменистана и Турции, как правило, требуется получение рабочей визы и разрешения на работу.

При этом количество въездов граждан Узбекистана в Россию с целью работы сократилось на 13,2 процента по сравнению с первым полугодием 2025 года. Несмотря на это, Узбекистан сохранил лидерство по данному показателю.