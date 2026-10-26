Стало известно число узбекистанцев, въехавших в Россию с целью работы

·57·Общество
Стало известно число узбекистанцев, въехавших в Россию с целью работы

В первом полугодии 2026 года более 1,1 миллиона граждан Узбекистана въехали в Россию с целью работы. По этому показателю Узбекистан занял первое место среди других стран. Об этом 26 октября сообщило агентство ТАСС со ссылкой на данные Министерства внутренних дел России.

Согласно данным издания, в январе–июне 1 миллион 178 тысяч 609 граждан Узбекистана въехали в Россию с целью работы. Однако эта цифра отражает не количество отдельных лиц, а число въездов, при которых целью поездки была указана работа.

Второе место в рейтинге занял Таджикистан. Граждане этой страны въезжали в Россию с целью работы 494 тысячи 518 раз. Кыргызстан занял третье место с 289 тысячами 61 въездом.

Также граждане Казахстана въезжали в Россию с целью работы 122 тысячи 654 раза, Китая — 89 тысяч 656, Армении — 88 тысяч 629, Азербайджана — 62 тысячи 440, Индии — 27 тысяч 419, Туркменистана — 13 тысяч 428 и Турции — 8 тысяч 360 раз.

Согласно информации, порядок трудоустройства в России различается в зависимости от гражданства. Граждане Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана должны получать патент на работу. Граждане Кыргызстана, Казахстана и Армении в рамках Евразийского экономического союза освобождены от получения патента. Гражданам Китая, Индии, Туркменистана и Турции, как правило, требуется получение рабочей визы и разрешения на работу.

При этом количество въездов граждан Узбекистана в Россию с целью работы сократилось на 13,2 процента по сравнению с первым полугодием 2025 года. Несмотря на это, Узбекистан сохранил лидерство по данному показателю.

МВД Россиитрудовая миграцияграждане Узбекистана
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Теперь для получения визы в Таиланд не обязательно ехать в Москву...Теперь для получения визы в Таиланд не обязательно ехать в Москву...9 сентября 11:07Из России за 10 дней вернулись 96,5 тыс. узбекистанцев: что меняется в миграционном потоке?Из России за 10 дней вернулись 96,5 тыс. узбекистанцев: что меняется в миграционном потоке?13 сентября 18:40В Ташкентe с 1 октября резко изменится стоимость проезда в автобусах и метроВ Ташкентe с 1 октября резко изменится стоимость проезда в автобусах и метро28 сентября 06:48В какие страны можно поехать без визы с паспортом Узбекистана?В какие страны можно поехать без визы с паспортом Узбекистана?27 сентября 20:25Теперь узбекистанцы будут ездить за визой в Таиланд в МосквуТеперь узбекистанцы будут ездить за визой в Таиланд в Москву3 сентября 15:43В какие страны чаще всего ездят граждане УзбекистанаВ какие страны чаще всего ездят граждане Узбекистана23 августа 18:40
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Покинул ли МрБеаст Узбекистан после инцидента в Самарканде?
Покинул ли МрБеаст Узбекистан после инцидента в Самарканде?
Ученица 11-го класса из Сурхандарьи одновременно получила приглашения от 7 университетов США
Ученица 11-го класса из Сурхандарьи одновременно получила приглашения от 7 университетов США
Почему змеи приходят во двор и что их привлекает?
Почему змеи приходят во двор и что их привлекает?
Директор музея-заповедника наказан за застолье в дворце Худояр-хана
Директор музея-заповедника наказан за застолье в дворце Худояр-хана
Сотрудник ОВД сделал важное заявление по поводу МрБеаст, поездка знаменитого блогера отменена
Сотрудник ОВД сделал важное заявление по поводу МрБеаст, поездка знаменитого блогера отменена
В какие страны можно поехать без визы с паспортом Узбекистана?
В какие страны можно поехать без визы с паспортом Узбекистана?
У матери, забившей до смерти 3-летнюю девочку, забрали другого ребенка
У матери, забившей до смерти 3-летнюю девочку, забрали другого ребенка
В Хорезме нашли 15-летнюю девушку, объявленную в розыск
В Хорезме нашли 15-летнюю девушку, объявленную в розыск