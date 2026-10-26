Президент высказался о национальном кинонаследии в «Узбекфильме»

·50·Узбекистан
Президент высказался о национальном кинонаследии в «Узбекфильме»

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проводит встречу с кинематографистами на киностудии «Узбекфильм». Глава государства подчеркнул, что это место отражает историю национального кино, труд нескольких поколений творцов и мечты нашего народа. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Президент отметил, что такие фильмы, как «Махалля без тайн», «Минувшие дни», «Озорник», «Дуэль под чинарой» и «Сюрприз», стали важной частью нашей национальной культуры. Подчеркивалось, что сцены, герои и мелодии в них напоминают зрителям о детстве, предках и родных махаллях.

По словам Шавката Мирзиёева, несмотря на политическое и идеологическое давление в прошлом, узбекским кинематографистам удалось создать произведения, отражающие национальный дух.

Школа национального кино продолжила свое развитие и в годы независимости. В этот период были сняты такие фильмы, как «Абдулладжан», «Поля, оставшиеся от отца», «Дильхирож», «Родина» и «Юрта».

Президент также отметил, что в последние годы особое внимание уделяется развитию киноиндустрии, восстановлению киностудии и созданию условий для творческих работников. По его словам, «Узбекфильм» был полностью реконструирован, приняты меры по поддержке национального кино.

Президент Шавкат Мирзиёев выступает перед собравшимися в большом конференц-зале.

Если в 2016 году на съемки фильмов из государственного бюджета было выделено 10 миллиардов сумов, то в 2026 году этот показатель составил 218 миллиардов сумов.

Шавкат МирзиёевУзбекфильмНациональная кинематография
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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