В деятельности «Узбекфильма» произойдут изменения: роль частного сектора будет усилена

В Узбекистане меняется система управления киноиндустрией. Государство пересматривает свое прямое участие в процессе создания фильмов и будет уделять больше внимания поддержке частных киностудий и продюсеров.

В соответствии с указом Президента от 2 июня 2026 года, «Узбекфильму» присвоен национальный статус, а также определено развитие его как киноконцерна, оказывающего услуги местным и международным киностудиям.

Также планируется совершенствование системы финансирования, дистрибуции фильмов, кинопроката и вывода национального кино на международные рынки. Предусмотрено выделение средств на рекламу и продвижение фильмов, создаваемых по госзаказу, в размере до 30 процентов от их бюджета.

Таким образом, основное направление реформ заключается не в ликвидации «Узбекфильма», а в реорганизации его деятельности и повышении роли частного сектора в киноиндустрии.