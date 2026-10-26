В деятельности «Узбекфильма» произойдут изменения: роль частного сектора будет усилена

·9·Культура
В деятельности «Узбекфильма» произойдут изменения: роль частного сектора будет усилена

В Узбекистане меняется система управления киноиндустрией. Государство пересматривает свое прямое участие в процессе создания фильмов и будет уделять больше внимания поддержке частных киностудий и продюсеров.

В соответствии с указом Президента от 2 июня 2026 года, «Узбекфильму» присвоен национальный статус, а также определено развитие его как киноконцерна, оказывающего услуги местным и международным киностудиям.

Также планируется совершенствование системы финансирования, дистрибуции фильмов, кинопроката и вывода национального кино на международные рынки. Предусмотрено выделение средств на рекламу и продвижение фильмов, создаваемых по госзаказу, в размере до 30 процентов от их бюджета.

Таким образом, основное направление реформ заключается не в ликвидации «Узбекфильма», а в реорганизации его деятельности и повышении роли частного сектора в киноиндустрии.

УзбекфильмКиноиндустрияАгентство кинематографииКинореформы
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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