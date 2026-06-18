Первые дни чемпионата мира по футболу 2026 года, стартовавшего на полях Северной Америки, уже дарят болельщикам настоящий голевой шоу и незабываемые моменты. Матч между сборными Англии и Хорватии в рамках 1-го тура группы «Л» вызвал большой резонанс в футбольном мире. После этого напряженного противостояния, завершившегося уверенной и крупной победой англичан со счетом 4:2, было официально объявлено имя главного героя, продемонстрировавшего самые красивые и содержательные действия на поле.

Капитан и лидер линии атаки сборной Англии Харри Кейн был признан «лучшим игроком матча» (Ман оф те Match) в этом масштабном столкновении.

Дубль Харри Кейна и «голевая машина», продолжающая обновлять рекорды

Опытный форвард в игре против сборной Хорватии вновь доказал всему миру свой высочайший класс. Не давая покоя защитникам соперника на протяжении всего матча, Харри Кейн сумел оформить дубль. Сначала он хладнокровно и точно реализовал пенальти, открыв счет, а затем изящно отправил мяч головой в ворота хорватов после навеса с фланга, обеспечив успех своей команде.

В следующей официальной спортивной таблице вы можете подробно ознакомиться с исторической статистикой бомбардира сборной Англии Харри Кейна и его дальнейшими планами в группе «Л»:

Статус в матче Голы в ворота Хорватии Общее количество голов за сборную Календарь Англии на следующий тур • Лучший игрок матча

• Капитан и лидер команды

• Нападающий высшего уровня • 1-й гол: Точный удар с пенальти

• 2-й гол: Красивый удар головой

• Результат: Важный дубль • Общее количество голов: 81 гол

• Абсолютный рекордсмен и лучший бомбардир в истории Англии! • 2-й тур: Против сборной Ганы

• 3-й тур: Против сборной Панамы

Чемпионский путь «Трех львов» начался

Таким образом, представители футбольной родины начали свое участие в престижном «Мундиале» с очень красивой и уверенной победы. Для справки стоит отдельно отметить, что после двух голов в этом матче Харри Кейн довел общее количество забитых мячей в футболке сборной Англии до 81 и еще больше укрепил свой рекорд.

После успеха в первом туре англичане стали явными лидерами группы. Теперь подопечные Гарета Саутгейта в 2-м туре турнира выйдут на поле против сильной сборной Ганы, которая на последних секундах обыграла Панаму. В финальном 3-м туре группового этапа сборная Англии сразится с представителями Панамы. Болельщики ждут от Кейна новых голов и рекордов и в этих матчах.

Заключение спортивных обозревателей Замин: Столь высокий старт Харри Кейна на ЧМ-2026 ясно показывает, что Англия является одним из главных претендентов на главный трофей. Действуя на поле и как настоящий капитан, и как хладнокровный бомбардир, Кейн может привести англичан к долгожданным золотым медалям. Поздравляем поклонников английского футбола с этой красивой победой и историческим достижением Харри!

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