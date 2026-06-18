Харри Кейн признан лучшим игроком матча против Хорватии

·34·Спорт
Харри Кейн признан лучшим игроком матча против Хорватии

Первые дни чемпионата мира по футболу 2026 года, стартовавшего на полях Северной Америки, уже дарят болельщикам настоящий голевой шоу и незабываемые моменты. Матч между сборными Англии и Хорватии в рамках 1-го тура группы «Л» вызвал большой резонанс в футбольном мире. После этого напряженного противостояния, завершившегося уверенной и крупной победой англичан со счетом 4:2, было официально объявлено имя главного героя, продемонстрировавшего самые красивые и содержательные действия на поле.

Капитан и лидер линии атаки сборной Англии Харри Кейн был признан «лучшим игроком матча» (Ман оф те Match) в этом масштабном столкновении.

Дубль Харри Кейна и «голевая машина», продолжающая обновлять рекорды

Опытный форвард в игре против сборной Хорватии вновь доказал всему миру свой высочайший класс. Не давая покоя защитникам соперника на протяжении всего матча, Харри Кейн сумел оформить дубль. Сначала он хладнокровно и точно реализовал пенальти, открыв счет, а затем изящно отправил мяч головой в ворота хорватов после навеса с фланга, обеспечив успех своей команде.

В следующей официальной спортивной таблице вы можете подробно ознакомиться с исторической статистикой бомбардира сборной Англии Харри Кейна и его дальнейшими планами в группе «Л»:

Статус в матче

Голы в ворота Хорватии

Общее количество голов за сборную

Календарь Англии на следующий тур

Лучший игрок матча


• Капитан и лидер команды


• Нападающий высшего уровня

1-й гол: Точный удар с пенальти


2-й гол: Красивый удар головой


Результат: Важный дубль

Общее количество голов: 81 гол


Абсолютный рекордсмен и лучший бомбардир в истории Англии!

2-й тур: Против сборной Ганы


3-й тур: Против сборной Панамы

Чемпионский путь «Трех львов» начался

Таким образом, представители футбольной родины начали свое участие в престижном «Мундиале» с очень красивой и уверенной победы. Для справки стоит отдельно отметить, что после двух голов в этом матче Харри Кейн довел общее количество забитых мячей в футболке сборной Англии до 81 и еще больше укрепил свой рекорд.

После успеха в первом туре англичане стали явными лидерами группы. Теперь подопечные Гарета Саутгейта в 2-м туре турнира выйдут на поле против сильной сборной Ганы, которая на последних секундах обыграла Панаму. В финальном 3-м туре группового этапа сборная Англии сразится с представителями Панамы. Болельщики ждут от Кейна новых голов и рекордов и в этих матчах.

Заключение спортивных обозревателей Замин:

Столь высокий старт Харри Кейна на ЧМ-2026 ясно показывает, что Англия является одним из главных претендентов на главный трофей. Действуя на поле и как настоящий капитан, и как хладнокровный бомбардир, Кейн может привести англичан к долгожданным золотым медалям. Поздравляем поклонников английского футбола с этой красивой победой и историческим достижением Харри!

Следите за самыми горячими репортажами с чемпионата мира, рекордами звездного футбола и оперативными подробностями всех матчей группы «Л» вместе с нами на страницах Замин!

Гарри КейнАнглияХорватияГанаПанама
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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