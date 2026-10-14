Флик оценил победу «Барселоны» со счетом 4:1 в Стамбуле?

В рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА каталонская «Барселона» на гостеприимном и жарком стадионе в Стамбуле сыграла с «Галатасараем» и одержала крупную победу со счетом 4:1. После матча главный тренер «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик дал интервью авторитетному испанскому изданию АС, поделившись впечатлениями о сложной встрече.

Немецкий специалист отметил волевой характер своей команды, при этом открыто подчеркнув необходимость работы над отдельными ошибками и решениями в атаке.

Ханси Флик: «Побеждать в такой атмосфере всегда сложно»

Наставник «Барселоны» отметил, что стамбульское противостояние прошло под ожидаемым давлением и с высокой интенсивностью:

Волевой камбэк: «Мы сыграли хорошо, но это было вовсе не легко. У соперника возникли хорошие возможности, и они воспользовались ими, выйдя вперед. Однако наша команда достойно ответила на это и вернула контроль над игрой», — сказал Флик;

Проблемы в атаке: Несмотря на победу, тренер упомянул и недочеты: «Каждый матч в Лиге чемпионов складывается крайне тяжело. Иногда мы допускали ошибки при принятии финальных решений в атакующей зоне»;

Преодоление давления: Флик особо подчеркнул, что, несмотря на сложную атмосферу, созданную болельщиками «Галатасарая», каталонцы завоевали важнейшие 3 очка.

Как прошел матч: с 0:1 до 4:1

Хотя противостояние в Турции началось с активности хозяев поля, «Барселона» полностью завладела инициативой в игре:

Гол хозяев: На 28-й минуте в составе «Галатасарая» Алексей Батраков открыл счет, приведя стадион в восторг;

Ответные удары каталонцев: Перехватив инициативу после пропущенного мяча, «Барселона» забила четыре гола подряд в ворота соперника;

Авторы голов: Голы в победном матче забили Жоау Канселу, Фермин Лопес, Энтони Гордон и Карим Адейеми.

Эта крупная гостевая победа позволила «Барселоне» еще больше укрепить свои позиции в турнирной таблице Лиги чемпионов и наглядно продемонстрировать свой потенциал претендента на победу в турнире.