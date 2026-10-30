Бывший боец UFC Сайёкуб Кахрамонов проиграл на турнире АКА 209

·42·Спорт
Бывший боец UFC Сайёкуб Кахрамонов проиграл на турнире АКА 209

В столице Таджикистана городе Душанбе прошел престижный международный турнир по ММА АКА 209. В одном из центральных поединков в октагон вышел опытный узбекский спортсмен, бывший боец UFC Сайёкуб Кахрамонов.

Бескомпромиссный и напряженный бой против представителя принимающей стороны Бахтовара Юнусова продлился все три раунда и завершился неожиданным исходом.

Полный 3-раундовый бой и вердикт судей

Подробности встречи, богатой на интенсивные атаки и позиционную борьбу, следующие:

  • Ход боя: Поединок продлился все 3 раунда, и обе стороны оказали друг другу серьезное сопротивление;

  • Единогласное решение судей: По окончании боя боковые судьи единогласно — со счетом 30:27, 30:27 и 30:26 — признали преимущество таджикского бойца Бахтовара Юнусова и объявили его победителем.

Победа дебютанта и изменение рекордов

Это важное противостояние привело к заметным изменениям в профессиональной карьере обоих бойцов:

  • Успешный дебют Бахтовара Юнусова: Данная схватка стала для Юнусова первым дебютным боем в лиге АКА. После этой победы его общий показатель достиг 12 побед, 1 поражения и 1 ничьей;

  • Серия Кахрамонова прервалась: Сайёкуб Кахрамонов прервал свою серию из трех побед подряд. После сегодняшнего результата количество поражений в активе нашего соотечественника достигло 4.

Данный турнир в Душанбе оказался в центре внимания любителей единоборств региона и имел большое значение для дальнейших изменений в рейтингах организации.

ACA 209Сайёкуб КахрамоновБахтовар ЮнусовММА
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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