Бывший боец UFC Сайёкуб Кахрамонов проиграл на турнире АКА 209
В столице Таджикистана городе Душанбе прошел престижный международный турнир по ММА АКА 209. В одном из центральных поединков в октагон вышел опытный узбекский спортсмен, бывший боец UFC Сайёкуб Кахрамонов.
Бескомпромиссный и напряженный бой против представителя принимающей стороны Бахтовара Юнусова продлился все три раунда и завершился неожиданным исходом.
Полный 3-раундовый бой и вердикт судей
Подробности встречи, богатой на интенсивные атаки и позиционную борьбу, следующие:
Ход боя: Поединок продлился все 3 раунда, и обе стороны оказали друг другу серьезное сопротивление;
Единогласное решение судей: По окончании боя боковые судьи единогласно — со счетом 30:27, 30:27 и 30:26 — признали преимущество таджикского бойца Бахтовара Юнусова и объявили его победителем.
Победа дебютанта и изменение рекордов
Это важное противостояние привело к заметным изменениям в профессиональной карьере обоих бойцов:
Успешный дебют Бахтовара Юнусова: Данная схватка стала для Юнусова первым дебютным боем в лиге АКА. После этой победы его общий показатель достиг 12 побед, 1 поражения и 1 ничьей;
Серия Кахрамонова прервалась: Сайёкуб Кахрамонов прервал свою серию из трех побед подряд. После сегодняшнего результата количество поражений в активе нашего соотечественника достигло 4.
Данный турнир в Душанбе оказался в центре внимания любителей единоборств региона и имел большое значение для дальнейших изменений в рейтингах организации.
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