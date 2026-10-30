Голы в концовке: напряженные матчи 26-го тура чемпионата Узбекистана

Встречи в рамках 26-го тура Суперлиги Узбекистана оказались богаты на настоящие футбольные драмы, острую борьбу и голы, забитые на последних секундах. В то время как «Пахтакор», ведущий борьбу за чемпионство, с трудом, но все же добыл важные 3 очка на выезде, в Заамине «Согдиана» восстановила равновесие в добавленное арбитром время.

В матчах, прошедших 30 октября, был зафиксирован ряд неожиданных результатов и несколько удалений (красных карточек).

«Хорезм» — «Пахтакор» 0:1: гол на 88-й минуте и массовое удаление на 90+7-й

Одно из самых напряженных противостояний тура прошло в Ургенче:

Решающий удар: Судьба встречи решилась на 88-й минуте — полузащитник «Пахтакора» Каримов поразил ворота соперника, принеся ташкентцам победу, равную золоту;

Напряжение на 90+7-й минуте: На последних секундах добавленного арбитром времени нервы не выдержали. В результате Тахсин из «Пахтакора» и Отахонов из «Хорезма» были удалены с поля, и обе команды завершали матч вдесятером.

«Согдиана» — «Бухара» 1:1: спасение на 90+1-й минуте

В матче, прошедшем в Заамине, «Согдиана» ушла от поражения:

Преимущество «Бухары»: На 57-й минуте Мамасиддиков вывел гостей вперед;

Поворот в добавленное время: Джизакцы усилили давление и благодаря голу Камолова на 90+1-й минуте сумели сравнять счет — 1:1;

Красная карточка: Спустя несколько минут после восстановления равновесия, на 90+4-й минуте футболист «Согдианы» Каримов получил красную карточку и покинул поле.

«Коканд-1912» — «Кызылкум» 0:0: ничья против соперника в меньшинстве

В очередном матче, прошедшем в Коканде, счет открыт не был:

Раннее удаление: Уже на 39-й минуте встречи легионер «Кызылкума» Джигаури был удален с поля за грубость;

Неиспользованное преимущество: Несмотря на то, что футболисты «Коканда-1912» почти час имели численное превосходство, они не смогли взломать оборону навоийцев, и встреча завершилась безголевой ничьей.

В то время как до завершения Суперлиги остается все меньше времени, каждое набранное очко приобретает важное значение в определении итоговой судьбы команд в турнирной таблице.